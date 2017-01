Fermée ou non, la CIA augmente le risque de FA à l’âge adulte

Après la fermeture réussie d’une communication inter-auriculaire (CIA), les patients sont généralement considérés comme guéris et habituellement peu suivis.

Une étude danoise avait cependant montré dans une population de 1 168 sujets porteurs d’une CIA diagnostiquée à l’âge adulte, qu’après la fermeture de la communication inter-auriculaire, 21 % des patients ont développé une FA au cours d’un suivi moyen post-procédural de 9,6 ans.

On ignore cependant si la fermeture de la CIA réalisée précocement, par cathéter ou par intervention chirurgicale, protège contre la survenue d’une FA à un âge plus avancé. C’est cette incertitude qui a conduit Karunanithi et coll. à évaluer le risque à long terme de FA et d’accident vasculaire cérébral (AVC) dans une population de patients qui avaient une CIA diagnostiquée avant l’âge de18 ans.

Les patients pour lesquels un diagnostic de CIA avait été porté entre 1963 et 2011 ont été identifiés grâce aux registres nationaux danois ; 1 111 d’entre eux répondaient aux critères d’inclusion dans l’étude. Chaque patient a été apparié à 10 sujets contrôle en fonction de son âge et de son genre.

Sur un suivi moyen de 24 ans (1 à 49 ans), comparés aux sujets contrôle, les patients avec CIA avaient un risque significativement accru de voir survenir une FA et ce, que la CIA ait été fermée (hazard ratio [HR] ajusté 18,5 ; intervalle de confiance [IC] 95 % [7,8 à 44,1] ; p < 0,0001) ou qu’elle ne l’ait pas été (HR 16,4 ; IC95 % [6,8 à 39,8] ; p < 0,0001). Dans le groupe des patients dont la CIA avait été fermée, il n’a été noté aucune différence entre la fermeture chirurgicale et la fermeture trans-cathéter quant au risque de survenue d’une FA (HR 1,1 ; IC 95 % [0,3 à 4,8] ; p = 0,864).

Risque accru d’AVC

Comparés aux sujets contrôle, les patients dont la CIA avait été fermée présentait un risque accru de survenue d’AVC (HR ajusté 5,0 ; IC 95 % [2,3 à 11,1] ; p <0,0001).

La mise sous anticoagulants était plus fréquente chez les patients qui avaient une CIA et ce, qu’elle ait été fermée (HR ajusté 7,7 ; IC 95 % [4,9 à12,1] ; p < 0,0001) ou qu’elle ne l’ait pas été (HR ajusté 4,0 ; IC 95 % [1,9 à 8,7] ; p <0,0001).

L’emploi des anti-arythmiques était significativement plus fréquent chez les patients dont la CIA avait été fermée (HR ajusté 14,8 ; IC 95 % [7,2 à 30,2] ; p < 0,0001).

Ainsi, les patients chez qui on a diagnostiqué une CIA avant l’âge de 18 ans ont, à l’âge adulte, un risque plus élevé de FA que des sujets contrôle appariés pour l’âge et le sexe. Le risque de FA et d’AVC reste élevé même si la fermeture de la CIA a été effectuée dans l’enfance et, la méthode de fermeture n’affecte pas le risque de développer ultérieurement, au cours du temps, une FA.

Dr Robert Haïat