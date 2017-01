Fermeture du canal artériel avec un AINS chez le très grand prématuré : quel bénéfice ?

Chez les très grands prématurés [TGP], la persistance du canal artériel [CA] est associée à des dysplasies broncho-pulmonaires plus sévères et à une mortalité plus élevée, mais il n’est pas certain que la fermeture d’un CA persistant avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] améliore le devenir à court terme de ces enfants. Les études observationnelles qui l’affirment sont contredites par d’autres études observationnelles et par des essais contrôlés randomisés.

J Slaughter et coll. soutiennent que les résultats contradictoires des études observationnelles sont dus à un biais d’indication thérapeutique qui ne peut être appréhendé directement : les préférences des médecins prescripteurs en fonction de leur pratique récente. Ils ont soumis les données d’une cohorte 2006-2013 de TGP, tirées d’un système d’information médical, à une analyse comportant une « variable instrumentale » pour minimiser la portée du biais d’indication.

Les 12 018 TGP de la cohorte étaient nés à ≤ 28 semaines (20 % avant 25 sem.), dans les hôpitaux où ils avaient été hospitalisés. Trente deux pour cent avaient reçu de l’indométhacine ou de l’ibuprofène entre J2 et J28, a priori pour fermer un CA. L’utilisation des AINS a diminué au fil des années (de 41 % en 2005, à 24 % en 2013), et variait beaucoup d’un hôpital à l’autre (extrêmes : 16 %, 55 %).

La mortalité intra-hospitalière et la fréquence des formes modérées à sévères de dysplasie broncho-pulmonaire (définies par le besoin d’une assistance respiratoire et/ou d’une oxygénothérapie au terme corrigé de 36 sem.) des TGP traités par AINS ont été comparées à celles des TGP non traités.

Dans une première modélisation, les résultats ont été contrôlés pour l’âge gestationnel et l’hôpital de naissance. Par rapport aux TGP non traités, les TGP traités par AINS présentaient une réduction du risque de mortalité (Odds Ratio [OR] = 0,57; p < 0,001), une augmentation du risque de dysplasie en cas de survie (OR = 1,52, p < 0,001) et une augmentation du risque combiné de mortalité ou de dysplasie (OR = 1,31 ; p <0,001).

Pas d’effet sur le pronostic vital et respiratoire à court terme

Dans une seconde modélisation a été introduite la variable instrumentale reflétant les préférences des médecins prescripteurs : le pourcentage de TGP traités par AINS dans l’hôpital, calculé sur les 12 mois encadrant la date de naissance d’un TGP. La probabilité qu’avait un TGP de recevoir un AINS augmentait de 0,86 % par accroissement de 1 % des traitements sur 12 mois, dans un hôpital donné (intervalle de confiance 95 % : 0,8-0,9 ; p < 0,001). Avec cette variable, les Odds Ratio de la mortalité, de la dysplasie, et de la combinaison des deux critères n’étaient plus significatifs.

En prenant en compte les préférences des médecins prescripteurs par le truchement d’une variable instrumentale, l’étude de cohorte s’est rapprochée d’un essai thérapeutique avec un tirage au sort pour l’attribution du traitement. La fermeture pharmacologique du CA n’a pas d’effet sur le pronostic respiratoire et vital à court terme des TGP. La persistance du CA apparaît comme un épiphénomène au cours d’une dysplasie broncho-pulmonaire, relevant plus d’un traitement symptomatique en cas de besoin (diurétiques…) que d’une fermeture par AINS. Cependant, il n’est pas exclu qu’un sous-groupe de TGP, à délimiter, puisse tirer un bénéfice d’un traitement par AINS et le pronostic neuro-développemental, à plus long terme, n’est pas abordé ici.

Dr Jean-Marc Retbi