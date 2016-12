Feu vert prudent de la Grande-Bretagne à la FIV avec remplacement mitochondrial

Paris, le vendredi 16 décembre 2016 – Après un long travail de concertation scientifique, publique et politique, qui s’est prolongé pendant cinq ans et qui a été marqué par quatre rapports, des avis parlementaires et un débat ouvert, la Grande-Bretagne vient d’accorder son feu vert à l’utilisation d’une technique qui permettrait d’éviter la transmission de maladies mitochondriales. L’autorisation délivrée par la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) s’inscrit dans une longue lignée de décisions qui ont régulièrement fait de la Grande-Bretagne une pionnière dans le domaine de la procréation médicalement assistée et de la validation de nouvelles techniques supposant des manipulations génétiques. Aujourd’hui, cependant, l’accord est donné sans triomphalisme et avec une extrême « prudence », terme utilisée par la présidente de l’HFEA, Sally Cheschire.

Quelques précédents

La technique autorisée baptisée fécondation in vitro avec "remplacement mitochondrial", consiste à transférer le matériel génétique du noyau d’un ovule humain dans un autre ovule énucléé, afin d’éviter la transmission d’un ADN mitochondrial présentant des anomalies génétiques. De nombreuses expérimentations animales ont permis de confirmer la faisabilité et l’efficacité de cette technique. Par ailleurs, quelques précédents ont mis en évidence son adaptation à l’homme. Ainsi, au début des années 2000, 116 enfants sont nés dans le monde (principalement aux Etats-Unis, mais aussi en Italie) après un tel transfert nucléaire. Certains patients médiatisés tendent à confirmer l’innocuité de la technique et son succès quant à l’absence de transmission de la maladie redoutée. Cependant, beaucoup ont été perdus de vue, tandis que quelques cas d’autisme et l’absence de chromosome X chez un sujet avaient conduit la Food and Drug Administration à interdire totalement cette technique. Alors que cette réglementation prévaut toujours aux Etats-Unis, une équipe américaine a permis cette année la naissance au Mexique d’un enfant après un don de mitochondries. Les risques potentiels pour l’enfant ont été l’objet d’analyses rigoureuses par les experts britanniques. Ils ont été rassurés par les résultats des expériences animales et in vitro. « Notre conclusion est qu'il faut avancer », a jugé le président du comité d’experts installé par l’HFEA, le docteur Andrew Greenfield.

Des Français divisés

Aucun autre pays n’a pour l’heure donné une telle autorisation. En France, cette technique est observée avec une certaine distance. Beaucoup, à l’instar du professeur René Frydman au moment de l’approbation donnée par le Parlement britannique l’année dernière, avaient considéré que l’autorisation de cette technique ne paraissait pas justifiée au regard de la possibilité d’éviter la transmission des maladies visées par d’autres méthodes, telles le don d’ovocyte ou le DPI. Les spécialistes s’interrogent d’une manière générale sur les risques non connus de cette technique et sur ces chances de succès, alors que les FIV et plus encore les DPI représentent déjà des méthodes complexes. « On peut tout faire techniquement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout s'autoriser. C'est beaucoup de bricolage pour quels résultats ? (...) Il faut être prudent, car votre santé dépend de la santé de l'ovocyte dont vous êtes issu » juge le Samir Hamama, professeur de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Mais le professeur Axel Kahn, pourtant toujours prudent face aux questions éthiques, se montre moins réticent. « Il me semble que cette technique dispose d’antécédents d'expérimentations animales extrêmement abondantes, je ne vois pas d'objection éthique » observe-t-il.

L’absence de consensus risque cependant d’empêcher encore longtemps la France de se pencher sur le sujet.

Les femmes françaises bienvenues en Grande-Bretagne

Les femmes françaises qui souhaiteraient pouvoir avoir accès à cette technique pourront cependant se rendre en Grande-Bretagne, comme l’a fait remarquer Sally Cheschire. La HFEA prévoit déjà qu’un premier enfant après « remplacement mitochondrial » pourrait naître à la fin 2017. « Les années suivantes, 200 couples pourraient être concernés tous les ans » a ajouté la présidente de la HFEA. Mais pour que des enfants puissent réellement voir le jour, la première étape est de recruter de nouvelles donneuses d’ovocytes.

Aurélie Haroche