Fibroscopes bronchiques jetables, vraiment à usage unique…

Les fibroscopes jetables tels que l’Ambu aScopeTM 3 sont commercialisés comme étant « à usage unique », mais il n’existe aucune recommandation précise sur la durée de cet usage unique chez un même patient. C’est ainsi qu’un fibroscope jetable peut être utilisé une première fois pour une intubation difficile, puis gardé à portée de main en cas d’extubation accidentelle pour une nouvelle intubation présumée difficile ou bien pour vérifier à plusieurs reprises le positionnement correct d’une sonde d’intubation à double lumière. Compte tenu du coût du fibroscope jetable, le ré-utiliser dans l’heure qui suit nous semble acceptable au point de vue du risque infectieux, mais qu’en est-il si la procédure s’étend sur 6 ou 12 heures, voire sur le jour suivant ? De plus, jetables ou non, comparés aux gastroscopes, les fibroscopes bronchiques sont plus à risque de contamination résiduelle en raison du faible calibre de leur canal opérateur.

Afin de répondre à cette question qui nous taraude, conscient des coûts mais aussi des risques infectieux que nous représentons, des auteurs anglais ont évalué les conséquences potentielles de la ré-utilisation de 20 fibroscopes jetables Ambu aScopeTM 3 à la suite d’une utilisation de routine en Réanimation chez des patients tout-venants sous ventilation mécanique. Pour ce faire, ils ont pratiqué des prélèvements bactériologiques sur les fibroscopes à H0, H24 et H48 suivant leur utilisation, après nettoyage simple (20 mL de sérum salé stérile dans le canal opérateur, plus décontamination externe par un détergent non enzymatique, plus 20 mL de sérum salé stérile dans le canal opérateur) et stockage à température ambiante au lit du patient dans l’emballage d’origine. Rappelons que ces fibroscopes jetables ne sont pas faits pour être stérilisés.

Single use n’est pas single patient use

Les cultures bactériologiques sont revenues positives au moins une fois pour 16 fibroscopes. Au temps zéro, juste après la décontamination, 4 fibroscopes étaient contaminés par des pathogènes jugés comme exposant à un haut risque de pneumonie et 4 autres par des pathogènes jugés à risque intermédiaire.

A H48, 7 fibroscopes (35 %) étaient contaminés par des pathogènes exposant à un haut risque de pneumonie, dont 6 en quantités significatives. Sept fibroscopes ont été positifs à des bactéries non retrouvées chez le patient, alors que 2 l’ont été à Pseudomonas aeruginosa retrouvé chez le patient initialement « fibroscopé », démontrant soit le caractère insuffisant de la simple procédure de décontamination, soit une contamination autre au lit du patient, soit les deux.

En dépit d’un nettoyage standard « adéquat », ces données suggèrent de ne pas ré-utiliser l’Ambu aScopeTM 3 même chez le même patient en raison de la contamination fréquente par des micro-organismes parfois nouveaux apportés par l’environnement, et que, maigre consolation s’il en est, la culture dudit fibroscope peut devenir un instrument du diagnostic d’une infection pulmonaire chez les patients de réanimation. Mais qu’en est-il des autres fibroscopes jetables ?

Dr Bernard-Alex Gaüzère