Fièvre boutonneuse méditerranéenne: étiologie, épidémiologie et clinique

La fièvre boutonneuse méditerranéenne (FBM) est une maladie infectieuse zoonotique due à Rickettsia conorii conorii, vectorisée par la tique brune du chien Rhipicephalus sanguineus. Cette maladie est endémique de la région méditerranéenne. C’est aussi une des plus anciennes maladies infectieuses vectorisées décrites. Cette maladie est urbaine ; environ 2/3 des malades sont des citadins. La piqûre de tique n’est pas toujours observée, mais le contact des malades avec les tiques est fréquemment noté. L’incidence est relativement basse allant jusqu’à 48 par 100 000 habitants dans le sud-est de la France. La FBM est une maladie saisonnière estivale ; le plus grand nombre de cas est rapporté en Août (1-3).

La FBM a été décrite dans les premières décennies du siècle dernier. Elle a reçu aussi le nom de fièvre exanthématique de Méditerranée et fièvre de Marseille. Elle se caractérise par de la fièvre, une éruption cutanée et dans la majorité des cas, par une escarre ou une « tache noire » (lésion nécrotique se développant à l’endroit où la rickettsie a été inoculée par la piqûre de tique). Bien que parfois considérée comme bénigne, des taux de mortalité élevés (32,2 %) ont été décrits au Portugal (4).

R. c. conorii est une des quatre sous-espèces de R. conorii. Trois autres sous-espèces (R. c. caspiensis, R. c. indica, R. c. israelensis) sont responsables de maladies cliniquement similaires mais réparties dans d’autres régions. R. c. conorii est une alpha-protéobactérie obligatoirement intracellulaire. En effet, il lui manque des facteurs de protection contre l’environnement (spores, capsules, etc.). Les rickettsies ne survivent pas longtemps à l’extérieur de cellules vivantes. Ces bactéries sont hétéroxéniques : elles sont capables d’infecter plusieurs organismes différents. Il s’agit, assez souvent, d’un vecteur arthropode (tique, insecte) et d’un vertébré (homme, animal).

Le rôle vecteur de la tique brune du chien, Rhipicephalus sanguineus a été démontré par l’inoculation d’un broyat de tiques à l’homme (5). La probabilité que R. sanguineus pique l’homme est faible et celle qu’une tique soit infectée est aussi peu élevée (< 10 %) (6). R. sanguineus a une spécificité d’hôte importante, elle ne pique l’homme qu’en l’absence de chien. En Afrique, R. conorii conorii a été mise en évidence dans R. sanguineus mais aussi dans Haemaphysalis leachi, Haemaphysalis punctaleachi (7) et Rhipicephalus evertsi evertsi (8).

Une des énigmes de la FBM est son absence dans le Nouveau Monde et en Océanie malgré la répartition mondiale de la tique vectrice. Le réservoir animal est une étape nécessaire du cycle naturel des maladies zoonotiques. D’après le modèle proposé par Pavlovsky (9), le foyer naturel endémique caractéristique des maladies zoonotiques est une biocénose où l’agent d’une maladie circule indépendamment de l’homme. L’absence de FBM dans d’autres régions du monde que l’Eurasie et l’Afrique peut donc être expliquée par l’absence du réservoir de R. c. conorii. Malheureusement, le réservoir naturel de la FBM n’est pas toujours identifié.

Le chien est un des premiers candidats logiquement proposés. Cependant, le chien infecté expérimentalement ne manifeste pas de symptôme et développe une rickettsémie faible et intermittente du 2ème au 10ème jour après l’inoculation (10). Cependant, alors que, jusqu’à récemment, l’infection du chien par R. conori était donc considérée comme asymptomatique, quelques publications ont rapporté des cas cliniques. Tout d’abord, trois cas de fièvre chez des yorkshires terrier ont été attribués à cette rickettsie par sérologie et PCR en Sicile (11).

Plus tard, la même équipe (12) a comparé deux groupes de chiens (fébriles et afébriles/témoins) et trouvé 3 chiens fébriles (infection aigue) positifs pour R. conorii qui ont, de plus, séroconvertis. Une autre équipe (13) au Portugal a montré des résultats similaires: l’ADN de R. conorii a été détecté dans le sang de 7 chiens fébriles sur 35.

Le chien pourrait donc être considéré comme un réservoir intermittent, forcément secondaire. Par contre, il est une bonne sentinelle de l’infection. Les enquêtes de séroprévalence attestent de taux élevés (15 à 85%). Elles montrent aussi une corrélation entre la séroprévalence et l’infestation par R. sanguineus ainsi que la répartition géographique de la FBM. Par ailleurs, la persistance des anticorps dans le sérum des chiens est longue (plus d’un an) comme cela est aussi observé chez l’homme (14).

Si le chien n’est pas un réservoir primaire, il reste porteur de R. sanguineus infectés pouvant amener le vecteur dans l’environnement de son propriétaire. Il arrive aussi qu’il introduise l’infection d’un endroit à l’autre, lorsqu’il voyage en portant des tiques infectées (15). Il joue alors un rôle épidémiologique de propagateur de l’infection. Des études récentes ont posé l’hypothèse du rôle de réservoir tenu par R. sanguineus elle-même (16). Cependant, les tiques infectées expérimentalement par R. conorii meurent pour la plupart (17). Une proportion importante des tiques infectées naturellement ne survit pas aussi à l’exposition aux températures basses (16).

D’autres animaux ont été proposés comme réservoirs de R. conorii. Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) a été suspecté d’être réservoir de R. conorii dans le sud-est de la France (18). Les hérissons et les petits rongeurs de l’Ancien Monde sont aussi suspects d’être des réservoirs de R. conorii. D’autres études sont nécessaires pour confirmer définitivement le rôle de réservoir joué par les vertébrés dans le cycle de cette infection. En Russie, plusieurs souches de R. conorii caspiensis, responsable de la fièvre boutonneuse d’Astrakhan, ont été isolées de tiques (Rhipicephalus pumilio) recueillies sur des chiens, des chats et des hérissons (Hemiechinus auritus) (19). Le point essentiel relatif à l’épidémiologie de cette infection est qu’elle n’a jamais été décrite dans le Nouveau Monde, ce qui suggère que les réservoirs de R. conorii sont des animaux dont l’aire de répartition est limitée à l’Ancien Monde.

Dr Oleg Mediannikov, Institut de Recherche pour le Développement (IRD): unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Émergentes (URMITE) au sein de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille.