FLOT, un schéma de chimiothérapie qu'il va falloir apprendre à manier

FLOT (Fluorouracile/Leucovorine, Oxaliplatine et Docetaxel, Taxotère®) est un triplet qui devrait rapidement s'imposer comme le nouveau standard de traitement péri-opératoire des adénocarcinomes gastrique et de la jonction œsogastrique opérables.

L'essai MAGIC avait établi le triplet épirubicine, cisplatine et fluorouracile (ECF) comme traitement péri-opératoire standard chez les patients ayant un cancer œsogastrique opérable. Mais ce traitement n'aboutissait qu'à une survie médiane de l'ordre de 25 mois et un taux de survie à 5 ans de 36 %.

Après deux essais de phase II prometteurs en termes de réponses tumorales et de tolérance, le groupe allemand a mis sur pied l'essai randomisé multicentrique de phase 3, FLOT4 qui compare le triplet ECF, ou sa variante ECX (le fluorouracile est remplacé par la capécitabine [Xelox®]), au triplet FLOT à base de docétaxel.

Dans cette étude, le triplet ECF ou ECX a été administré à 360 patients à raison de 3 cycles préopératoires et 3 cycles postopératoires de 3 semaines, et le triplet FLOT, à 356 patients à raison de 4 cycles préopératoire et 4 cycles postopératoires de 2 semaines. Le critère d'évaluation principal était la survie globale.

Après un suivi médian de 43 mois, il y avait moins de décès dans le bras FLOT (n = 166) que dans le bras ECF/ECX (n = 203).

La médiane de survie globale dans le bras FLOT était de 50 mois versus 35 dans le bras ECF/ECX (HR [hazard ratio] = 0,77 ; intervalle de confiance à 95 % de 0,63 à 0,94 ; p = 0,012). Même constat pour les médianes de survie sans progression FLOT (30 mois) versus ECF/ECX (18 mois). Il y a également eu plus de chirurgie curative (R0) chez les patients du bras FLOT que chez ceux du bras ECF/ECX.

Des complications péri-opératoires ont été documentées chez 55 % des patients des deux bras. Les taux de mortalité à J30 et J90 étaient respectivement de 3 % et 8 % dans le bras ECF/ECX et de 2 % et 5 % dans le bras FLOT.

Il a été observé plus de nausées et de vomissements de grade 3/4 dans le bras ECF/ECX et plus de neutropénie de grade 3/4 dans le bras FLOT.

