Fonction thyroïdienne et risque de cancer en question(s) !

Il existe beaucoup d'étude in vitro conférant un rôle oncogène mais aussi anti oncogène aux hormones thyroïdiennes. Et, les études cliniques ont donné des résultats contradictoires. D’où l’intérêt de la Rotterdam study, étude prospective qui a évalué chez plus de 10 000 participants la relation entre T4 libre, TSH et divers cancers (poumons, sein, prostate, cancers digestifs etc. à l'exclusion des cancers cutanés).

Il ressort que les taux de T4 libres les plus élevés (tertile le plus élevé) sont associés à un risque élevé pour tout cancer solide (HR [Hazard ratio] = 1,42 ; intervalle de confiance à 95 % de 1,12 à 1,79), cancer du poumon (HR = 2,33), cancer du sein (HR = 1,77). L'exclusion de toute médication à impact thyroïdien ne change rien aux résultats hormis pour le cancer du sein dont les résultats ne sont plus significatifs. Pas de différence selon le sexe ou l'âge. En revanche, le taux de TSH n'a aucune incidence.

Les conclusions sont difficiles à tirer surtout s'il n'y a pas de variabilité de la TSH suggérant l'absence de grosse dysfonction thyroïdienne. S'agit-il d'une cause, d'une conséquence ou moins probablement d'un hasard ? Il faut garder à l'esprit que la T4 est un pré hormone et que la T3 est la seule à avoir le "ticket" pour le récepteur nucléaire (super famille des récepteurs nucléaires ayant un rôle sur la prolifération cellulaire, notion qui est certainement à l'origine du questionnement de cette étude). Le vieil adage « corrélation n'est pas raison » demeure ici pertinent. Il n'y a pas à ce jour de conséquences pratiques, uniquement des problèmes soulevés et une conclusion par l'incitation classique à … des études complémentaires.

Dr Edgar Kaloustian