Formation des infirmières de puériculture : à revoir !

Paris, le jeudi 22 juin 2017 - Une enquête réalisée durant le premier trimestre 2017 à l'initiative de l'ANPDE (Association nationale des puéricultrices diplômées d’état et des étudiants) a été menée auprès de 519 personnes soit plus de 45 % des étudiantes puéricultrices sur leurs conditions de vie et leur formation.

Il est à noter en premier lieu que 100% des étudiantes puéricultrices ayant participé à ce sondage ont obtenu un diplôme d'Infirmière Diplômée d'Etat bien que la formation soit ouverte également aux sages-femmes…

S'agissant du choix de l'institut de formation, celui-ci est principalement lié à des considérations géographiques (citées par 65 % des répondeurs) alors que 11% choisissent en fonction du coût de la formation. Pourtant, les infirmiers et infirmières qui s'orientent vers cette spécialisation bénéficient de très peu d'aides financières (alors que le coût annuel moyen de l'année de spécialisation s’élève à 5476 euros). Aussi, 52% des étudiantes ont dû faire appel à leur famille et 41% ont utilisé leurs ressources personnelles !

Concernant leur état mental, il est préoccupant : 85% des étudiantes se déclarent épuisées, 37 % déprimées, 30% isolées et 54% évoquent des troubles du sommeil. Pour elles, c’est le rythme de la scolarité qui est la cause de ces maux.

Pour l’ANDPE, « la formation actuelle, en un an, ne permet pas d'approfondir l'ensemble des notions indispensables à la prise en charge de l'enfant de 0 à 18 ans. Les études de puéricultrices sont donc attractives, mais doivent à présent s'adapter à l'évolution de la société en approfondissant les contenus et en permettant l'accès au grade Master ».

F.H.