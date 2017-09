Forte réduction de l’incidence des méningites à pneumocoque avec la vaccination à 13 valences

Après l’introduction de la vaccination contre l’Haemophilus Influenzae, le pneumocoque est devenu la principale cause de méningite bactérienne dans les pays où la couverture vaccinale est correcte. Les taux de mortalité élevés, de 3 % à 28 % selon les pays, et les séquelles présentes chez 25 à 50 % des survivants en font encore une maladie redoutable. L’incidence de la méningite à pneumocoque a toutefois elle aussi diminué considérablement dans les pays où le vaccin conjugué a été introduit, d’abord à 7 valences, puis à 13 valences.

L’Espagne est l’un de ces pays. Le vaccin à 7 valences (PCV7) y est commercialisé depuis 2001, remplacé par le vaccin à 13 valences (PCV13) en juin 2010. Une équipe madrilène vient de publier les résultats de l’évaluation de l’impact du vaccin à 13 valences sur l’incidence des méningites à pneumocoques de l’enfant. Les auteurs ont relevé les cas de méningite à pneumocoque confirmée concernant des enfants de moins de 15 ans, vus dans 25 hôpitaux de la région de Madrid entre 2007 et 2015, soit pendant la période du vaccin à 7 valences puis sa substitution par le vaccin à 13 valences.

Une baisse de 62 %

Pendant la période entière d’observation, les méningites à pneumocoque ont représenté 12 % des cas d’infections invasives à pneumocoques soit 104 cas/ 860 : 63 pendant la période du vaccin à 7 valences et 41 pendant celle du vaccin à 13 valences. La comparaison des deux époques montre une réduction de 62 % de l’incidence des méningites à pneumocoque au cours des 5 années qui ont suivi l’introduction du PCV13. L’incidence passe en effet de 2,19 cas pour 100 mille habitants pendant la période PCV7 à 0,81 pour 100 mille pour la période PCV13. L’observation de la distribution des sérotypes montre que cette baisse est due principalement à une réduction des infections causées par le sérotype 19A, sans augmentation significative des infections dues à un sérotype non inclus dans le vaccin. Les sérotypes non inclus dans le PCV 13 les plus souvent en cause sont le 15B, 23B et 24F, l’implication d’aucun d’entre eux n’ayant significativement augmenté pendant la période du PCV 13.

Par mesure d’économies, le remboursement du PCV 13 a été suspendu en 2012, jusqu’en 2014, provoquant une chute de la couverture vaccinale, atteignant 67 % à son plus bas niveau en 2013-14. Pendant ces 2 années de baisse, la réduction de la fréquence des méningites à pneumocoques s’est poursuivie, suggérant que nombre d’enfants non vaccinés se sont trouvés protégés par l’immunité de groupe.

Mais l’efficacité de la vaccination sur l’incidence des méningites à pneumocoque n’est pas le seul motif de satisfaction. Il apparaît en effet que le risque de méningite à pneumocoque résistant au céfotaxime s’est lui aussi trouvé réduit, de 71 %, passant de 26,7 % pendant la période de PCV 7 à 7,7 % pendant la seconde période. Notons que pendant les 3 dernières années de l’étude, tous les isolats étaient désormais sensibles au céfotaxime.

