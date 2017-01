Gonarthrose, pas besoin de coach

Le coaching téléphonique a pour objectif d'améliorer l'adhésion du malade aux recommandations de traitement et de faciliter les changements de comportements. Il est de plus en plus utilisé pour le soutien des malades. Une revue récente a mis en évidence l'efficacité du coaching téléphonique pour promouvoir l'activité physique. Cependant on ne dispose guère de travaux concernant son intérêt dans l'arthrose du genou.

Cette étude australienne avait pour objectif d'évaluer l’efficacité d’une prise en charge visant à favoriser l'adhésion à l'exercice physique à domicile chez les sujets souffrant d'arthrose du genou.

L'hypothèse principale des auteurs était que l'ajout d'un coaching téléphonique à un programme d'exercices à domicile permettrait de contrôler la douleur et d’améliorer la fonction et ferait mieux que le programme d'exercices seul chez des patients atteints de gonarthrose.

Pas de différence entre les groupes

Au total, 168 adultes de plus de 50 ans atteints de gonarthrose symptomatique ont été inclus dans l'analyse et randomisés pour participer soit à un programme d'autorééducation avec coaching téléphonique ( n=84) soit à un programme d'autoréeducation seul (n = 84).

Tous les participants bénéficiaient de 5 consultations de 30 minutes avec un réeducateur durant 6 mois afin qu’il leur délivre éducation et conseils d'exercices à domicile. Le groupe « coaching » bénéficiaient en plus, de 6 à 12 séances de coaching par téléphone avec des cliniciens entrainés.

Le critère d'évaluation principal était la douleur (EVA) et la fonction (Womac) à 6 mois.

A 6 mois, il y avait une amélioration signification dans les deux groupes en ce qui concerne la douleur et la fonction, mais, il n'y avait aucune différence entre les groupes tant au niveau de la douleur (-0,4 unité de différence, intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] -0,4-1,3) et la fonction (1,8, IC95 % -1,9-5,5).

Les auteurs concluent qu’en cas de gonarthrose, le coaching téléphonique ajouté à un programme d'autoréeducation pendant 6 mois ne fait pas mieux que ce seul programme d'autoréeducation à domicile en terme de douleurs et de fonction .

Evidemment, l'absence d'aveugle pour les participants, les coachs et les réeducateurs est une des limites de cette étude même si on peut supposer que cela aurait plutôt tendance à sur estimer les effets du coaching téléphonique.

Dr Juliette Lasoudris Laloux