Graisse brune sus-claviculaire : un facteur de moindre risque cardiovasculaire ?

Il y a graisse et graisse. Le tissu adipeux blanc est un organe endocrine de stockage qui intervient dans le surpoids et l’obésité, en se chargeant du stockage des triglycérides dans les tissus périphériques ou périviscéraux. Il représente 15 à 25 % du poids corporel, selon le sexe, et constitue une véritable réserve énergétique régulée par le pancréas et le système sympathique. Bien différente est la graisse brune qui est impliquée dans la thermogenèse sans frisson, volontiers induite par l’alimentation. Elle se localise au contact immédiat des gros vaisseaux sanguins, car elle se comporte comme un calorifère qui va apporter à l’organisme la chaleur dont il a besoin, par exemple en cas d’exposition au froid. Sa vascularisation et son innervation sympathique sont extrêmement développées. Au lieu d’activer la phosphorylation oxydative, l’énergie produite par les adipocytes bruns est convertie en chaleur sous l’effet de la thermogénine ou UCP1 (UnCoupling Protein 1).

La graisse brune suscite un intérêt croissant depuis 2009, quand la tomographie par émission de positons (TEP), couplée à la tomodensitométrie (TDM), a révélé son existence chez l’adulte, au travers de la captation intense d’un analogue du glucose, le 18F-FDG. Ainsi, les adipocytes bruns, qu’on croyait être l’apanage du nourrisson, persistent bel et bien à l’âge adulte et leurs fonctions en cours d’exploration pourraient leur valoir un rôle important dans la pathogénie du diabète et de l’obésité, voire de la maladie cardiovasculaire (MCV). Certaines études précliniques plaident en effet en faveur d’une corrélation négative entre le tissu adipeux brun (TAB) et l’intensité de l’athérosclérose coronaire. Ces résultats ne valent, pour l’instant, que dans le cadre de l’expérimentation animale. Qu’en est-il chez l’homme ? C’est à cette question qu’a répondu une étude de recherche clinique dans laquelle ont été inclus 443 patients (dont 44 % de sexe masculin, d’âge moyen 55 ans, extrêmes=44-66 ans). L’indice de masse corporelle (IMC) était en moyenne de 26 (extrêmes=23-31). Dans tous les cas, il a été réalisé une FDG-TEP-TDM dans une indication clinique validée, mais, au moment de l’examen, il n’existait ni cancer ni maladie athéromateuse connus. L’objectif a été de rechercher une relation entre la captation du FDG au sein du TAB sus-claviculaire et, d’une part, l’inflammation artérielle, d’autre part, la survenue d’événements en rapport avec une MCV.

Une corrélation négative significative

Pour ce faire, les opérateurs non informés du contexte clinique ont mesuré la fixation du radiopharmaceutique dans le TAB sus-claviculaire et dans les tissus adipeux sous-cutanés. La densité tissulaire a été évaluée en unités Hounsfield, à partir des images tomodensitométriques. L’inflammation artérielle, pour sa part, a été estimée par un rapport entre captation artérielle du FDG et niveau du bruit de fond. Les événements cardiovasculaires ont été rapportés par des cardiologues qui n’avaient pas accès aux informations précédemment recueillies. Au total, 30 patients ont eu au moins un événement de cette nature au cours d’un suivi d’une durée médiane de 4 années.

L’activité du TAP sus-claviculaire a été négativement corrélée à l’inflammation artérielle (r = -0,178, p < 0,01) et cette relation n’a pas été affectée par un ajustement qui a pris en compte l’âge et l’IMC (r=-0,147, p<0,01). Les analyses de type ROC (receiver-operating curve) ont permis de fixer un seuil de positivité avec le maximum d’exactitude et de sensibilité, à partir duquel la captation du FDG par le TAP a été considérée comme significativement élevée. Dans ce cas de figure, le risque d’événements cardiovasculaires à long terme s’est avéré réduit (p=0,048), même en tenant compte de l’âge (p=0,037).

Ces résultats suggèrent que l’activité du TAB sus-claviculaire, mesurée par la captation du FDG, est inversement associée à l’inflammation artérielle, indépendamment de l’âge et de l’IMC. En outre, cette particularité biologique pourrait témoigner d’un moindre risque cardiovasculaire. D’autres études sont à l’évidence nécessaires pour mieux comprendre le rôle du TAB dans la pathogénie de l’athérosclérose humaine, mais d’ores et déjà, il semble que la graisse brune suscite un engouement certain dans d’autres maladies, comme l’obésité et le diabète.

Dr Philippe Tellier