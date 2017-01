Grand froid : mobilisation générale

Paris, le mardi 17 janvier 2017 – Le froid s’est installé sur la France et les températures devraient demeurer très inférieures aux normales de saison jusqu’au moins le début de la semaine prochaine. Dès ce week-end, le ministère de l’Intérieur a annoncé le déploiement de plusieurs mesures. Des « places exceptionnelles » d’hébergement ont ainsi été ouvertes, tandis que les effectifs de la Sécurité civile, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs pompiers ont été renforcés afin de pouvoir se mobiliser. L’ouverture si nécessaire des salles communales et des gymnases est recommandée aux municipalités. Par ailleurs, des points quotidiens seront réalisés avec les préfets pour s’assurer de l’efficacité du dispositif. L’objectif du gouvernement comme l’a martelé Bruno Le Roux est que « personne ne reste dans la rue ».

Au-delà de l’augmentation des places, une politique sur le long terme est nécessaire

Cette détermination a été saluée par les associations, alors que certaines, dont Médecins sans frontières (MSF) s’étaient élevées il y a une semaine contre les violences policières touchant les migrants. Ces organisations, qui elles aussi ont sonné le rappel de leurs bénévoles pour pouvoir affronter la vague de froid, constatent l’ampleur de la mobilisation. Néanmoins, beaucoup considèrent que des solutions pérennes devraient être trouvées pour répondre aux besoins des sans abris, plutôt que des réponses ponctuelles en cas de crise. Par ailleurs, toutes ne sont pas convaincues que le ministère de l’Intérieur pourra tenir son engagement d’accueillir tous les sans abris. Si le nombre de places n’est pas nécessairement en cause, le refus de certains de contacter le 115 représente un frein. Le désengorgement du numéro par son redimensionnement annoncé par Bruno Le Roux ne répondra probablement pas à toutes les réticences des sans abris, liées notamment aux conditions d’accueil.

Des recommandations de bon sens à rappeler

Outre la place Beauvau, le ministère de la Santé a également sonné la mobilisation. Les recommandations concernant l’utilisation des appareils de chauffage et les précautions à prendre en cas de grand froid ont ainsi été rappelées. Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion, ne pas recourir à des appareils non destinés au chauffage ou encore renoncer aux groupes électrogènes dans un lieu fermé comptent parmi les préconisations essentielles. Il s’agit de restreindre le nombre d’intoxications au monoxyde de carbone, alors que la presse locale recense depuis hier une augmentation des cas, concernant notamment des migrants ayant recours à des moyens de chauffage de fortune. Les autres conseils du ministère de la Santé visent la population dans son ensemble et notamment les plus fragiles. Se couvrir, notamment les extrémités, éviter les situations susceptibles de provoquer des gelures (notamment le port des nourrissons en porte bébé) et prendre garde aux chutes sont les préconisations martelées par l’Avenue de Ségur.

Trop froid pour travailler ?

De son côté, l’Institut national de sécurité au travail (INRS) rappelle à l’intention des salariés conduits à officier à l’extérieur que si le Code du travail ne précise pas de température en deçà de laquelle il est possible de refuser de travailler, les employeurs se doivent cependant d’adapter les conditions de travail aux conditions météorologiques. En fonction du niveau du thermomètre, différentes obligations s’imposent aux entreprises (notamment en termes de protection des salariés). Si ces dernières ne sont pas remplies, afin d’éviter les risques associés au froid et à la glace, les salariés peuvent exercer leur droit de retrait.

Le froid, un ennemi méconnu

Cette mobilisation et ces différents messages permettront-ils d’éviter, qu’ajouté à la grippe, le froid ne fasse des victimes. Trop souvent, l’impact des températures glaciales est négligé, quand les risques de la canicule sont mieux perçus. Pourtant, comme le rappelle le professeur de santé publique Jean-Louis San Marco « Tous les ans, la France subit une surmortalité hivernale invisible. La canicule d'août 2003 a certes provoqué plus de 15 000 morts, mais cela représente une mortalité équivalente à celle d'un mois de février rigoureux. Les grands froids de 2009 et 2012 ont d'ailleurs entraîné des milliers de morts sans que l'on en parle. Sur une année, si l'on compare les quatre mois froids aux huit mois chauds, on note en France 13 % de surmortalité en hiver ». Pour autant la mortalité liée au froid n’est pas une fatalité juge le spécialiste qui remarque que forts de leur expérience les pays habitués aux températures glaciales parviennent à éviter la surmortalité hivernale (alors que leurs mois de janvier et de février sont particulièrement rigoureux). Ces éléments démontrent qu’une plus grande protection est possible au prix d’une meilleure sensibilisation des populations.

Aurélie Haroche