Greffe bilatérale de mains : un nouvel exploit et quelques questions

Le Pr Jean-Michel Dubernard

Lyon, le jeudi 2 février 2017 – L’équipe du professeur Jean-Michel Dubernard au CHU de Lyon a encore réussi un exploit : une greffe bilatérale de mains, chez un patient âgé de cinquante ans amputé des quatre membres a été réalisée en novembre dernier. Le service pionnier affiche une nouvelle fois avec cette intervention son excellence et son audace. Cependant, la réalisation de cette opération suscite quelques interrogations. En octobre dernier en effet, plusieurs spécialistes de la greffe de mains dont le professeur Jean-Michel Dubernard tempêtait contre des contraintes administratives et budgétaires empêchant toute nouvelle transplantation.

« Il n’y a plus de greffe de main en France depuis trois ans et demi » déplorait-il dans les colonnes du Figaro. « La France était en pointe. Nous sommes en train de nous faire dépasser par les Etats-Unis, la Chine et d’autres, alors que nous sommes les pionniers de cette chirurgie » ajoutait-il encore. Sa colère semblait corroborée par le cas d’une patiente du professeur Laurent Lantieri, Laura, ayant bénéficié d’une greffe bilatérale de mains à Philadelphie après avoir été retirée de la liste d’attente ("provisoirement" selon les termes de l’Agence de biomédecine).

Initiatives sauvages

Dans ce contexte, l’annonce de la greffe réalisée à Lyon en novembre interroge. Dans quel cadre a-t-elle été réalisée, alors que les programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) semblaient gelés, faute de moyens, comme le dénonçaient les spécialistes. Jean-Michel Dubernard indique au Figaro : « Il nous restait une place » dans le cadre du PHRC déployé à Lyon. De fait, déjà au mois d’octobre il évoquait le cas d’un patient attendant une greffe des deux bras depuis trois ans. Mais certains redoutent que les blocages actuels ne favorisent la réalisation d’interventions en dehors de tout cadre juridique. « On déconne à plein tube. Tout le monde fait ce qu’il veut en ce moment dans les hôpitaux. Il va y avoir des initiatives sauvages car le ministère de la Santé n’a plus d’autorité à moins de trois mois de la présidentielle » affirme ainsi Laurent Lantieri (d’aucuns y verront une réminiscence de l’ancienne rivalité existant entre les deux équipes depuis la première greffe de visage).

Activité de greffe exceptionnelle

Ces incertitudes (et ces querelles) pourraient trouver un apaisement avec l’entrée en vigueur il y a quelques semaines d’un article de la loi de financement de la Sécurité sociale qui (introduit par voie d’amendement) permet désormais aux hôpitaux de contourner le cadre du PHRC et de demander aux Agences régionales de Santé (ARS) l’autorisation de réaliser une activité de greffe exceptionnelle. Reste à savoir si les ARS seront assez réactives pour délivrer les autorisations demandées de manière rapide, tandis que la question du financement pourrait également demeurer en suspens.

Aurélie Haroche