Grippe : alerte dans les maisons de retraite

Paris, le lundi 9 janvier 2017 – Comme nous l’avions souligné quelques jours avant Noël, l’épidémie de grippe 2015-2016 s’était caractérisée par un début tardif (début février), une prépondérance des virus de type B (dont la souche B/Victoria, majoritaire, n’était pas couverte par le vaccin) et le fait que les personnes âgées étaient moins fortement touchées qu’habituellement. Les foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA) dans les maisons de retraite avaient en effet été moins nombreux que lors des saisons précédentes. Le scénario est totalement inversé en ce début d’année, avec notamment une explosion des cas dans les établissements accueillant des personnes âgées. Déjà, 169 foyers d’infection ont été recensés dans ces collectivités.

Une vaccination trop rare chez les personnels de santé

L’épidémie de grippe est toujours l’objet d’une vigilance particulière dans les EHPAD. La vaccination est la première arme utilisée et les taux obtenus dans ces institutions tranchent avec la frilosité constatée dans la population française. Selon le ministère de la santé, 80 % des résidents de maison de retraite sont vaccinés chaque année (quand le taux global est inférieur à 50 %). Des mesures de prévention sont également systématiquement appliquées. Ces différents dispositifs ne sont cependant pas infaillibles et leur impact est altéré par plusieurs écueils. D’abord, des professionnels de santé, y compris dans les maisons de retraite restent réticents à la vaccination contre la grippe. Selon des chiffres de l’Agence régionale de Santé de Haute Normandie, seuls 25 à 34 % des soignants sont chaque année protégés contre les virus de la grippe. « Certes, il faut vacciner les personnes âgées, mais il faut surtout vacciner le personnel de santé. Souvent, le personnel de santé refuse de se faire vacciner, c’est une grave erreur » martèle François Bricaire (Pitié Salpêtrière) interrogé par France Info. Par ailleurs, les manques de personnels dont souffrent un grand nombre d’EHPAD peuvent également nuire à la mise en œuvre de mesures barrières efficaces. « Au-delà des protocoles, du respect des mesures de prévention et de l’investissement des personnels des EHPAD, le problème vient de ce que le secteur de l’aide aux personnes âgées connaît une crise majeure, il fonctionne en flux tendu avec un manque de personnel d’environ 50 % » regrette ainsi le directeur de l’Association des directeurs au service des personnes âgées.

Confinements

Si en amont, vaccination et mesures d’hygiène doivent permettre de limiter le risque d’épidémie, en aval, quand la crise survient, des mesures de confinement sont parfois adoptées. C’est le cas tous les ans, mais plusieurs cas ont été davantage médiatisés cet hiver et notamment celui de la maison de retraite Korian Berthelot à Lyon. Dans cet établissement, 72 personnes sur 102 résidents ont contracté la grippe entre le 23 décembre et le 7 janvier. Treize personnes sont mortes et six restent hospitalisées. Face à ce que certains qualifient « d’hécatombe », le ministre de la Santé, particulièrement en alerte, a diligenté une enquête de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Faut-il anticiper davantage la vaccination ?

Cette dernière devra tout d’abord se pencher sur la vaccination des résidents. Le ministre de la Santé a indiqué que seuls 38 % des pensionnaires avaient reçu une protection contre la grippe, soit un taux très inférieur à celui observé au niveau national. Cependant, le directeur de l’établissement tient à préciser. « La vaccination étant recommandée et non obligatoire, il faut ne pas présenter de syndromes infectieux et aussi le consentement des personnes. Or 13 personnes ont refusé d’être vaccinées sur les 102 résidents. Du coup, sur 89 personnes en situation de pouvoir être vaccinées, 41 l’ont été. Cela signifie qu’il y avait 46 % de personnes vaccinées (sur la population de ceux qui n’étaient pas opposés à la vaccination) », relève-t-il. La précocité de l’épidémie de grippe cette année a par ailleurs interrompu la campagne de vaccination, ce qui interroge sur la pertinence d’anticiper davantage l’opération.

François Bricaire considère cependant que cette question ne se pose pas au niveau national. L’enquête de l’IGAS devra également se pencher sur l’efficacité des mesures de protection. Une visite de la Direction générale de la santé le 6 janvier a permis de constater que « les mesures de prévention étaient bien mises en place » indique un communiqué du ministère.

Cependant, des premiers témoignages de familles de résidents (bien que les visites soient normalement fortement restreintes en période de confinement) suggèrent quelques manquements. Dans le Progrès de Lyon, la fille d’une résidente signale par exemple que les masques distribués le jour du spectacle de Noël étaient en nombre insuffisant.

Immunosénescence

Au-delà de l’enquête de l’IGAS, cette affaire risque une nouvelle fois de soulever des interrogations sur l’efficacité de la vaccination. En effet, sur les treize résidents décédés, six avaient été vaccinés. Le phénomène d’immunosénescence pourrait expliquer la moindre protection conférée par le vaccin. Le risque accru pour les plus âgés est d’ailleurs confirmé par le fait que l’âge moyen des victimes de la grippe au sein de l’établissement atteint 91,5 ans. Cette extrême vulnérabilité des plus fragiles doit être rappelée alors que l’épidémie de grippe continue à prendre de l’ampleur.

Aurélie Haroche