Grippe aviaire : l'OMS appelle à la « vigilance mondiale »

Paris, le mercredi 25 janvier 2017 - Alors que 40 pays d’Asie et d’Europe (dont la France) sont confrontés à d’importantes épizooties de grippe aviaire, l’apparition de nouvelles souches, comme le H5N6, inquiète. Aussi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé ce lundi ses états membres à la plus grande vigilance. Elle presse les pays à signaler le plus vite possible toute forme humaine de la maladie, alors qu’en Chine une augmentation soudaine du nombre d’infections humaines par le virus H7N9 a été rapportée. La directrice de l’OMS insiste : « Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer les signes avant-coureurs. La communauté internationale est mieux préparée pour faire face à une épidémie depuis celle de 2009-2010 due au virus H1N1, mais ce n'est pas du tout suffisant ».

M.P.