Grippe : la France dans le rouge

Paris, mercredi 28 décembre 2016 - Beaucoup plus précoce que l’année précédente et particulièrement virulente, l’épidémie de grippe touche désormais toutes les régions, colorant la carte du niveau d’alerte régionale en rouge vif. Le bulletin hebdomadaire de Santé publique France paru ce jour révèle en effet que la grippe s’est installée dans l’ensemble de la métropole avec une activité particulièrement soutenue dans le Sud-Est du pays. Pour le moment, seule la Corse reste en phase pré-épidémique.

Les données de la semaine 51 (du 19 au 25 décembre) montrent ainsi un taux d’incidence de 307 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (Réseau Sentinelles), ainsi que 4 220 passages aux urgences pour grippe, dont 617 hospitalisations (Réseau Oscour). Les syndromes grippaux ont également représenté 12 % des consultations de SOS Médecins pendant cette même période. Depuis, le début de la surveillance, Santé public France précise que la majorité de virus grippaux (99 % de type A(H3N2)) sont traités en médecine ambulatoire, mais que 179 cas graves ont été admis en réanimation dont 8 sont décédés.

Rappel de personnels médicaux en congés

Les hospitalisations pour grippe affectent particulièrement les personnes âgées (15 % ont entre 65-79 ans et 63 % sont âgées de 80 ans et plus) qui représentent également la majorité des cas admis en réanimation (69 % sont âgés de 65 ans et plus). La majorité des patients (93 %) présente des facteurs de risque et 40 % d’entre eux n’étaient pas vaccinés. La semaine dernière, 91 foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés à Santé publique France, soit un total de 321 foyers depuis la semaine du 3 au 9 octobre. Si les taux d’attaque et la létalité parmi les résidents touchés demeurent dans les valeurs habituellement observées, le nombre de foyers signalés a toutefois singulièrement augmenté et appelle, selon l’organisme public, à « maintenir une vigilance particulière dans les collectivités de personnes âgées ».

Invitée ce matin sur l’antenne d’Europe 1, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a assuré que tous les hôpitaux étaient prêts et mobilisés, mais que les jours qui s’annoncent devraient se révéler « particulièrement intenses ». L’afflux des patients dans les services d’urgence et, plus globalement, la forte augmentation des recours aux soins chez les personnes âges qui représentent deux tiers des hospitalisations ont obligé certains établissement à recourir à des mesures d’exception. La ministre a ainsi affirmé qu’un « certain nombre d'hôpitaux (avait) déjà engagé des plans de mobilisation très importants avec le rappel de professionnels de santé qui étaient en vacances ». C'est le cas dans le Sud et le Sud-Est où les agglomérations d’Avignon, Montpellier et Nîmes sont particulièrement touchées par l’épidémie.

Benoît Thelliez