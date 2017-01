Grippe : surchauffe aux urgences

Lesinfirmières Encolère communiquent : ÉPIDÉMIE DE GRIPPE - HÔPITAUX SOUS TENSION - FAUTE DU GOUVERNEMENT.



Comme en 2015, à la même période, les français sont confrontés à une épidémie de grippe particulièrement sévère qui vise principalement les personnes les plus vulnérables. Malgré des efforts de communication importants des pouvoirs publics en faveur de la vaccination, manifestement insuffisants dans leur efficacité.

Les politiques gouvernementales mises en oeuvre depuis 2007 par monsieur Bertrand et mesdames Bachelot et Touraine sous les présidences Sarkozy et Hollande en matière de suppression de lits hospitaliers, de suppression de personnels soignants participent pour beaucoup de ces situations de crises sanitaires qui vont se multiplier dans les années à venir.



Initiées par la seule volonté comptable de la réduction des déficits - au détriment de toute réflexion globale sur l'avenir de la Santé - ces suppressions criminelles de moyens mettent en évidence, une nouvelle fois, les insuffisances de possibilités de prise en charge convenable des patients qui nécessitent des soins appropriés.

Les discours, les effets d'annonces et autres subterfuges ou tentatives - ministériels - afin de rassurer la population tout en demandant, une nouvelle fois, aux personnels soignants toujours plus d'efforts sont lamentables et ne trompent pas les français sur la situation véritable à laquelle ils sont confrontés depuis plusieurs années en matière de déficits de l'offre de soins.

Que d'incompétences ! Pour tous les gouvernements, il faut faire des économies ; l'hiver sur la grippe,les bronchiolites... et l'été sur la canicule alors ne faut-il pas, pour ces technocrates, n'avoir que des patients théoriques, des malades virtuels avec, pour ce qui les concernent, des salaires bien réels ! Continuons à supprimer les hôpitaux de proximité, le nombre de médecins généralistes, les saisons été et hiver de telle sorte que l'on ne puisse plus avoir de grippe, de canicule qui semblent trop difficile de prévoir durant ces périodes ! Que d'incompétences !



Dr Alain Vanhove