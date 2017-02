Gros fumeurs de cannabis, attention aux os !

Les effets du cannabis sur le métabolisme osseux n’ont suscité qu’un intérêt très modéré. Il y a quelques années, il avait même été avancé que cette substance pouvait stimuler l’anabolisme osseux, mais sans emporter la conviction. Une étude transversale, publiée dans l’American Journal of Medicine, aboutit à des résultats pour le moins en contradiction avec les orientations initiales.

Elle a inclus 200 fumeurs de cannabis entre 2011 et 2013, résidant au Royaume-Uni. Deux sous-groupes ont été constitués, selon l’importance de la consommation de la drogue, jugée modérée (n = 56) ou importante (n =144). Le seuil qui a permis de trier entre les deux catégories a été fixé à 5 000 joints fumés en l’espace d’une vie. Les 144 participants du groupe témoin étaient, pour leur part, de simples fumeurs de cigarettes. La densité minérale osseuse (DMO) a été mesurée par absorptiométrie biphotonique. Les marqueurs du métabolisme osseux ont été dosés, de même que les variables du métabolisme phosphocalcique.

Prévalence plus élevée de fractures

Par rapport aux témoins, les gros fumeurs de cannabis se sont distingués par : (1) une DMO moindre au niveau de la hanche (Z-score: -0,20 ± 0,9 vs +0,2 ± 0,9, p < 0,0005) ; (2) une DMO rachidienne moindre (-0,5 ± 1,2 vs 0,0 ± 1,2, p < 0,0005) ; (3) un indice de masse corporelle moins élevé (IMC ; 26,5 ± 6,0 vs 29,0 ± 7,0, p = 0,01) ; (4) une prévalence plus élevée des fractures (rate ratio = 2,17 ; intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,59-2,95 ; p < 0,001) ; (5) des concentrations sériques plus élevées de CTX (cross-linked C-telopeptide of type 1 collagen) (0,3 ± 0,1 vs 0,2 ± 0,1 pg/ml, p =0,045) et de P1NP ( N-terminal propeptide of type 1 procollagen (47,1 ± 19,2 vs 41,2 ± 17,8 pg/ml, p =0,01) ; (6) des concentrations sériques plus basses de 25-hydroxyvitamine D totale (25,3 ± 16,8 vs 36,9 ± 26,7 nmol/l, p = 0,002).

Une analyse multivariée par régression multiple a révélé que la consommation élevée de cannabis constituait une variable indépendante prédictive de la DMO rachidienne, représentant 5,4 % de la variance (p = 0,035), versus 5,8 % pour la variance de la DMO de la hanche (p=0,001). Cependant, une analyse complémentaire suggère que l’effet sur la DMO rachidienne serait indirect et tributaire au moins en partie de l’IMC bas.

Cette étude cas-témoins suggère que les gros fumeurs de cannabis sont exposés à une baisse de la DMO et à une augmentation du risque de fracture. L’effet du cannabis serait à la fois direct au travers d’un impact sur le remodelage osseux et le métabolisme phosphocalcique, mais aussi indirect du fait d’une diminution de l’IMC. Il va sans dire qu’une seule étude de type cas-témoins ne saurait donner des conclusions définitives. Les hypothèses précédemment évoquées méritent d’être confirmées sur une plus grande échelle, avant d’en faire des vérités.

