Grossesse et hypothyroïdie infraclinique : traiter ou pas ?

La physiologie thyroïdienne subit quelques modifications pendant la grossesse. Le taux de THS des femmes enceintes est inférieur au taux moyen en dehors de la grossesse et la plupart des recommandations ont fixé le seuil supérieur « normal » de TSH à 2,5 mUI/l pendant le premier trimestre et 3,0 mUI/l aux 2ème et 3ème trimestres. En fonction de ces seuils, l’hypothyroïdie infraclinique, associant élévation de la TSH et normalité des dosages des hormones thyroïdiennes, affecterait plus de 15 % des grossesses aux USA et 14 % en Europe. Cela représente une augmentation considérable de sa prévalence, qui était de 2-3 % avant que ces seuils ne soient établis. Le risque de surdiagnostics que comportent ces critères a donné lieu à de nombreux échanges lors du meeting 2016 de l’Endocrine Society, et notamment sur le fait de savoir s’il fallait ou non relever le seuil limite de la normalité à 4,0 mUI/l.

Le sujet est d’autant plus important qu’une récente méta-analyse de 18 études de cohorte montrait que l’hypothyroïdie infraclinique non prise en charge était à l’origine d’une augmentation du risque d’interruption de grossesse, de décollement placentaire, de rupture prématurée des membranes et de décès néonatal par rapport au risque prévalant au cours des grossesses euthyroïdiennes. Les données manquent toutefois pour affirmer que le traitement par lévothyroxine apporte un réel bénéfice.

Plus de mal que de bien ?

C’est la raison pour laquelle une équipe états-unienne a réalisé une étude rétrospective de cohorte, incluant 5 405 femmes enceintes présentant une hypothyroïdie subclinique. Seules 843 d’entre elles (16 %) ont reçu de la lévothyroxine, alors que 4 562 autres n’étaient pas traitées.

Les résultats semblent de prime abord en faveur du traitement pour ce qui concerne le risque de fausse couche (Odds Raio [OR] 0,62 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,48 à 0,82). Mais l’analyse en sous-groupes tempère ce constat, puisque le bénéfice n’apparaît en réalité que chez les patients dont le taux de TSH avant traitement était supérieur à 4,3 mUI/l et n’est pas statistiquement significatif chez celles dont le taux était compris entre 2,5 et 4 mUI/l.

En revanche, le traitement paraît associé à une augmentation du risque d’accouchement prématuré (OR 1,60 ; IC 1,14 à 2,24), de diabète gestationnel (OR 1,37 ; IC 1,05 à 1,79) et de pré-éclampsie (OR 1,61 ; IC 1,10 à 2,37). Les autres éléments évolutifs (rupture prématurée des membranes, décollement placentaire, hypertension, retard de croissance) ne sont pas différents, que la patiente ait été traitée ou non.

Ne traiter qu’à partir d’un taux de TSH de 4,1 mUI/l

Compte tenu de ce bénéfice limité à un seul groupe et a contrario des risques d’effets indésirables, les auteurs estiment que le traitement de l’hypothyroïdie infraclinique ne devrait être proposé qu’à partir d’un taux de TSH de 4,1 mUI/l. Certaines recommandations préconisent aussi de traiter les patientes chez lesquelles les anticorps anti-peroxydase sont positifs, avec une TSH supérieure à 4 mUI/l. Les résultats de larges essais randomisés en cours sont attendus et apporteront sans doute des données précieuses pour définir au mieux la prise en charge de l’hypothyroïdie infraclinique pendant la grossesse.

Dr Roseline Péluchon