Grossesse gémellaire : quels risques maternels selon la voie d'accouchement ?

Aux États-Unis, les recommandations privilégient l'accouchement par voie basse pour les grossesses uniques, la césarienne étant pourvoyeuse de davantage de complications à court et à long terme. Cette tendance a été extrapolée pour les grossesses gémellaires avec présentation céphalique. Si de nombreux travaux se sont intéressés au devenir périnatal selon le mode d'accouchement, un petit nombre ont été consacrés à la morbidité maternelle.

L'objectif de cette étude menée à Harvard (Boston, Massachusetts), était d'évaluer la morbidité maternelle dans les grossesses gémellaires selon le mode d'accouchement.

Les auteurs ont étudié rétrospectivement (2007-2014) une cohorte de patientes porteuses de grossesses gémellaires au-delà de 32 semaines d'aménorrhée, le premier jumeau étant en présentation du sommet, sans utérus cicatriciel ni contre-indication à la voie basse. Deux groupes ont été constitués : les femmes entrant en travail dans l'optique d'un accouchement par voie basse et celles ayant choisi une césarienne.

Le résultat principal était l'existence ou non d'éléments de mortalité et de morbidité maternelles incluant l'hémorragie du post-partum (définie comme une perte sanguine égale ou supérieure à 1 500 mL ou par la nécessité de transfusion), les complications infectieuses, les interventions lourdes, la réadmission après la sortie, les complications thrombo-emboliques, l'occlusion postopératoire et l'admission en soins intensifs.

L'analyse statistique a fait appel à la régression logistique pour éliminer les facteurs de confusion.

Plus d'hémorragies en cas de voie basse

Sur 2 272 grossesses gémellaires de plus de 32 semaines, 1 140 ont réuni les critères d'inclusion. Cinq cent soixante et onze patientes (50 %) ont choisi la césarienne prophylactique et 569 (50 %) l'accouchement par voie basse. Parmi ces dernières, 418 femmes ont accouché par voie vaginale (74 %).

Le taux global de morbidité maternelle a été de 12,3 % dans le groupe voie basse (quel que soit le mode final d'accouchement) contre 9,1 % dans le groupe césarienne (p = 0,08 ; Odds Ratio OR = 1,6 ; Intervalle de confiance à 95 % IC95 : 1,1 – 2,4). L'hémorragie du post-partum était plus fréquente dans le groupe voie basse (n = 52 ; 9,1 %) que dans le groupe césarienne (n = 28 ; 4,9 %) : p < 0,01 ; OR ajusté = 2,2 ; IC95 : 1,4 – 3,6, cette complication étant responsable de la différence de morbidité entre les deux groupes.

Les auteurs concluent que les patientes choisissant la voie basse en cas de grossesse gémellaire courent un risque plus grand qu'en cas de césarienne prophylactique, du fait de l'incidence plus importante des hémorragies du post-partum. Pratiquement, se donner 74 % de chance d'accoucher par voie basse doublerait le risque d'une hémorragie.

Malheureusement, il n'est pas précisé dans la publication les modalités de prise en charge de la délivrance : délivrance dirigée ou non ? Utilisation ou non de la carbétocine ?

Dr Charles Vangeenderhuysen