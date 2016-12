Guérir la LMC ? L’absence de rechute de la leucémie à distance de l’arrêt du traitement est-elle suffisante ?

L’autre étude, nommée DESTINY (De-Escalation and Stopping Therapy with Imatinib, Nilotinib or sprYcel) (2), réalisée en Grande-Bretagne, a recruté 174 patients entre décembre 2013 et avril 2015, patients stabilisés en réponse moléculaire MR3 depuis au moins 12 mois. Ces patients ont réduit de moitié les doses d’ITK puis l’ont arrêté lorsque possible. Pratiquement, le taux de récurrence était plus faible chez les patients qui étaient en MR4 stable qu’en MR3, le délai avant rechute étant plus long. La probabilité d’une rechute n’était reliée ni à l’âge, ni au sexe ou à l’état général, l’ITK prescrit ou la durée du traitement. L’intérêt de cette étude réside dans le constat d’une tolérance nettement meilleure.

1. Mahon FX et coll.:. Cessation of Tyrosine Kinase Inhibitors Treatment in Chronic Myeloid Leukemia Patients with Deep Molecular Response: Results of the Euro-Ski Trial. 58th Annual meeting of the American Society of Hematology. San Diego, 3-6 décembre 2016. Abstract#787.

2. Clark R et coll.: Chronic Myeloid Leukaemia Patients with Stable Molecular Responses (at least MR3) May Safely Decrease the Dose of Their Tyrosine Kinase Inhibitor: Data from the British Destiny Study. 58th Annual meeting of the American Society of Hematology (San Diego) : 3-6 décembre 2016.