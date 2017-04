Guyane : chercher de l’or, trouver le paludisme

Cayenne, le mercredi 5 avril 2017 - On l’a dit, les indicateurs de santé en Guyane sont largement moins bons que la moyenne française. Les risques infectieux liés aux moustiques sont par exemple bien supérieurs. Ainsi le paludisme est-il toujours présent sur le département, malgré une nette amélioration (de 4 479 cas en 2005 à 434 cas en 2015 dont 20% seulement dus au falciparum). Ses répartitions géographique et sociodémographique sont cependant très contrastées.

De longs fleuves pas tranquilles

En effet, inexistant dans les villes et la zone côtière, le risque de paludisme augmente à mesure que l’on s’enfonce en forêt amazonienne vers les zones frontières du Suriname ou du Brésil, le long des fleuves Oyapock et Maroni. Les personnes encore touchées par le paludisme sont donc les habitants de ces zones reculées (amérindiens, "noirs marrons") ainsi que deux autres groupes, fort différents (voire opposés) : les militaires et les orpailleurs. Ce dernier groupe a intéressé une équipe du Centre Hospitalier de Cayenne dont l’étude a été publiée dans un récent BEH*.

Leur conclusion est une alerte de santé publique. Pourquoi ?

Les rives du Maroni constituent parfois des sites de replis fréquentés par des chercheurs d’or. Si les cas de paludisme contractés par les militaires lors des « opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin » sont bien répertoriés - et bien traités, on se doute qu’en revanche, les orpailleurs brésiliens en situation irrégulière ne se précipitent pas à l’hôpital - qui est à trois ou quatre jours de marche ou de pirogue - quand survient une crise fébrile.

Course contre la montre

L’étude a montré chez les chercheurs d’or une forte prévalence (22,3%) de porteurs asymptomatiques de plasmodies, avec une majorité de falciparum. Associé à l’utilisation massive, avec une très mauvaise observance, de dérivés de l’artémisinine (ACT) vendus sur place au marché noir, ce portage représente une réelle menace de résistance parasitaire. Or c’est justement ce traitement qui a été choisi récemment par l’OMS pour l’élimination du paludisme dans les pays du plateau des Guyanes. Le but était de frapper fort et vite, pour éviter ce qui s’est passé en Asie du sud-est : l’émergence de parasites résistants dont la dispersion est difficile à juguler.

La course (sanitaire) contre la montre a débuté.

Dr Blandine Esquerre