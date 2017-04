Guyane : pénurie de médicaments en vue ?

Cayenne, le mercredi 12 avril 2017 - La contestation sociale qui s’est installée en Guyane depuis maintenant plus de trois semaines se durcit de jour en jour et commence à avoir des répercussions sensibles sur de nombreux secteurs de l’économie. La distribution de médicaments et de dispositifs médicaux ne fait pas exception à la règle et les deux grossistes répartiteurs qui alimentent les cinquante pharmacies du département ultramarin, Ubipharm Guyane et la Société pharmaceutique guyanaise (SPG), commencent à s’inquiéter.

Interrogé par le quotidien en ligne France-Guyane, Xavier Guilhaume, directeur de la SPG, confirme les difficultés auxquelles son entreprise est actuellement confrontée : « Nous approvisionnons les pharmaciens, mais nous n'avons plus de livraisons, même par voie aérienne, car le fret n'est pas prioritaire jusqu'à maintenant. De fait, nous avons chaque jour des ruptures en grand nombre ». Egalement touchée par les blocages de marchandises en provenance de la métropole, Ubipharm Guyane a adressé le 8 avril dernier un courrier d’alerte à l’Agence régionale de santé (ARS) et au préfet dans lequel la société fait état de « 25 % de références en rupture pour les laits infantiles, 20 % pour les produits froids (comme les anticancéreux, les insulines, les vaccins, les psychotropes), 15 % pour les produits pharmaceutiques expédiés par voie maritime (sirops, comprimés, etc.) et 7 % pour ceux acheminés par avion (ceux qui valent entre 500 et 1 000 euros la boîte) ».

Solidarité des pharmaciens malgré la baisse du chiffre d’affaires

Si de nombreux produits sont encore stockés dans les aéroports parisiens en attendant de pouvoir être embarqués, d’autres conteneurs appartenant aux deux répartiteurs sont déroutés au Suriname voisin ou encore à Trinidad-et-Tobago. Selon Xavier Guilhaume, la situation, bien que préoccupante, est encore gérable avec des stocks qui devraient permettre de tenir encore un bon mois et demi. En revanche, si les barrages ne sont pas levés d’ici 3 semaines, les grossistes estiment qu’il y a un risque de pénurie sur certains produits comme les insulines. Ils souhaitent donc qu’on les autorise à débarquer leurs conteneurs arrivés par voie maritime et embarquer les médicaments par voie aérienne et que l’on cesse de les filtrer afin de pouvoir approvisionner normalement les officines.

Du côté des pharmaciens, l’impact se fait également ressentir et Liliane Pognon, coprésidente du syndicat des pharmaciens de Guyane, en a appelé à la Sécurité sociale, car « les trésoreries commencent à être tendues », d’autant que « les remboursements tardent à venir pour la gestion du tiers payant ». Malgré cela, la solidarité avec le mouvement de contestation est réelle parmi les officinaux, à l’instar de ce pharmacien de Cayenne qui prévoit une baisse de son chiffre d’affaires de 40 % en avril, mais qui reste ouvert « pour rendre service à la population ». Il affirme d’ailleurs que sa corporation « est solidaire des différents collectifs », car elle estime que « les revendications sont totalement justifiées ».

Benoît Thelliez