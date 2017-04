Handicap : demandez le programme !

Paris, le jeudi 6 avril 2017 – Souvent grande oubliée des débats électoraux, l’intégration des personnes handicapées dans la société est néanmoins l’objet de propositions dans les programmes des candidats à la présidence de la République.

L’accessibilité, c’est maintenant ?

Mis à part Emmanuel Macron, dont le "programme handicap" demeure pour le moins lacunaire (seules deux propositions), la plupart des challengers se présentent comme les chantres de l’accessibilité…même si certains ont participé à l’assouplissement de la loi du 11 février 2005.

Outre les vœux pieux, tel celui de Benoît Hamon qui déclare vouloir faire de l’accessibilité « un des principes de la VIe République » ou des formules très générales, on note en la matière quelques pistes originales.

Jean-Luc Mélenchon prévient par exemple que sous sa mandature « les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi, et imposer un plan de mise en accessibilité des transports ».

Seule à évoquer le sujet, Marine Le Pen suggère la création d’ « un standard d’accessibilité pour les malvoyants et les malentendants ».

Avant tout pouvoir apprendre

Tous se montrent soucieux d’améliorer les possibilités pour les handicapés de suivre une scolarité normale.

Nicolas Dupont-Aignan désire mettre en place une garantie de prise en charge par l’éducation nationale dès l’âge de 3 ans pour tous les enfants. Il met également en avant sa volonté d’augmenter le nombre d’IME (Institut Médico-Éducatif).

Pour François Fillon, c’est la formation de l’ensemble des intervenants de l’éducation nationale qui permettra à ces enfants de connaître l’égalité des chances vis-à-vis de leurs camarades.

D’autre part seul à en parler, il invite à « encourager les jeunes en situation de handicap à poursuivre des études supérieures en développant les conventions multipartites sous l’égide de l’Etat, et à développer la formation en alternance des personnes en situation de handicap. »

Pour Benoît Hamon, c’est le nombre d’élèves qui est en cause et il promet pour se faire « de diminuer les effectifs des classes en fonction du nombre d’élèves en situation de handicap ».

Enfin, Emmanuel Macron affirme vouloir donner une Assistante de vie scolaire à tous les enfants qui en ont besoin et souhaite que ces professionnels aient un « emploi stable et un salaire décent ».

Pour les adultes handicapés aussi, la priorité c’est l’emploi !

Ici encore, presque tous les candidats souhaitent faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et certains ont approfondi le sujet.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, il faut « mettre en place un système de contrôle renforcé et d’incitations pour permettre aux entreprises et administrations d’atteindre le quota prévu par la loi de 1987 de 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises, assurer une meilleure prise en compte des situations de handicap par notre système de retraite, faciliter la réinsertion en mettant en place des formations dans l’intervalle précédant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et enfin favoriser les aménagements de véhicules et le covoiturage dans les entreprises entre les salariés valides et les personnes en situation de handicap ».

François Fillon, lui, veut le « développement des entreprises adaptées, simplifier les démarches d’embauche et accroître le nombre de postes ».

Enfin, pour Benoît Hamon, la clé résiderait dans le développement du télétravail.

Aides : demain, on rase gratis !

Tous les impétrants, à l’exception de François Fillon, qui se montre sur tous les sujets inquiet de ne pas "créer de la dette", promettent une amélioration de la situation financière.

Une fois de plus, assez complet sur le sujet, Nicolas Dupont-Aignan promet d’accorder « une part fiscale complète aux familles ayant un enfant en situation de handicap (dès la première personne à charge) » et « de faire bénéficier aux personne en situation de handicap d’un titre ouvrant droit à des réductions pour l’accès aux divertissements et à la culture au même titre que les étudiants, les demandeurs d’emploi et les seniors ».

Tous promettent une revalorisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), Jean Luc Mélenchon, au niveau du Smic, Emmanuel Macron de 100 euros (contre 200 pour Nicolas Dupont-Aignan), Benoît Hamon de 10 %, et Marine Le Pen, quelque peu évasive, parle d’une « revalorisation ».

Vers une réforme des MDPH

L’organisation des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) est elle aussi au centre des préoccupations.

Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon et Marine Le Pen proposent ainsi une simplification des démarches à laquelle Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen pensent nécessaire d’ajouter une augmentation des moyens et des effectifs.

L’autisme, un sujet à part ?

Trois candidats, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon et Marine Le Pen, font part de mesures spécifiques concernant l’autisme.

Nicolas Dupont-Aignan souhaite ainsi « faire en sorte que l’autisme permette d’ouvrir des droits auprès de la MDPH et que les éventuelles particularités à la prise en charge se déterminent lors de l’entretien pour définir le projet de vie de l’enfant. »

François Fillon veut lui mettre en œuvre un quatrième « plan autisme », mais aussi que s’imposent désormais les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux qui accueillent des personnes autistes.

Enfin Marine Le Pen, qui s’est fait remarquer lors du premier débat en évoquant la question, appelle, sibylline, à développer « une prise en charge digne de l’autisme et des troubles du spectre autistique ».

Enfin, aider les aidants

Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon présentent des pistes pour améliorer le sort des aidants.

Le premier propose ainsi de « déployer une politique de soutien aux aidants en entreprise afin qu’ils ne soient plus contraints d’arrêter de travailler » quand le second souhaite « donner un statut légal et fiscal aux aidants familiaux » et « diversifier les solutions de répit pour prévenir l’épuisement ».

A la fin de cet inventaire à la Prévert, on espère, que, le prochain quinquennat n’illustrera pas pour les personnes en situation de handicap le « bon mot » attribué à acques Chirac : « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent… »



Frédéric Haroche