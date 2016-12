Hausse des ruptures d’approvisionnement de médicaments dans les pharmacies

La synthèse des déclarations de ruptures d’approvisionnement issues du portail DP-Rupture mis en place par l’Ordre national des pharmaciens en 2013 laisse apparaitre une inquiétante progression de ce phénomène en 2016. Depuis le 1er février 2015, on dénombre ainsi près de 200 000 déclarations de ruptures d’approvisionnement de médicaments sur le système de vigilance informatique avec un passage de 200 à 300 spécialités indisponibles à la dispensation pendant au moins 72 heures entre janvier et novembre 2016.

Globalement, au cours des deux dernières années, 2 % de l’ensemble des médicaments disponibles en pharmacies d’officine ou en pharmacies à usage intérieur (PUI) n’ont pu être délivrés aux patients. En novembre 2016, la durée moyenne de rupture observée est de 109 jours, soit deux fois plus qu’en décembre 2015, seulement un an auparavant. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le nombre de déclarations de ruptures a été multiplié par dix en cinq ans.

Indisponibilité de près d’un vaccin sur quatre

D’après l’Ordre, ce phénomène de pénuries ponctuelles est en augmentation constante dans tous les pays depuis 2006 et constitue donc une véritable préoccupation de santé publique. Parmi les spécialités les plus touchées en France, les vaccins arrivent en tête avec 22 % d’entre eux qui ont connu des problèmes d'approvisionnement au cours des deux dernières années, loin devant les médicaments dermatologiques (6,1 %) et les hormones systémiques (6 %).

En valeur absolue, ce sont les médicaments des voies digestives et du métabolisme qui arrivent en tête avec 47 spécialités en rupture entre février 2015 et novembre 2016. Juste derrière se placent les médicaments indiqués pour soigner les troubles du système nerveux (46 spécialités en rupture) et ceux pour le système cardiovasculaire (45). En septembre 2015, la durée moyenne des ruptures d’approvisionnement était de 41 jours pour 109 jours en novembre 2016. Quant à la durée médiane qui donne une idée peut être encore plus préoccupante du phénomène, elle est passée au cours de la même période de 21 jours à 43 jours, avec un pic en août dernier à plus de 50 jours.

Benoît Thelliez