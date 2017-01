HbA1c élevée, glycémie à jeun normale, l’athéromatose périphérique serait déjà détectable

Les stigmates d’une athérogénèse peuvent être aisément observés ou détectés grâce aux techniques d’imagerie actuelles, par exemple le coroscanner qui permet de calculer le score calcique coronaire (SCC) ou encore l’écho-doppler carotidien qui donne accès à l’épaisseur intima-média carotidienne (EIMC) et aux plaques d’athérome de manière non invasive.

Ces marqueurs dérivés de l’imagerie biomédicale sont plus largement utilisés en épidémiologie qu’en pratique courante, comme en témoignent les résultats d’une étude transversale descriptive dans laquelle ont été inclus 272 patients non diabétiques. Chez certains d’entre eux, un prédiabète avait été cependant évoqué devant une élévation significative des taux plasmatiques d’HBA1c (5,7-6,4 %), alors que la glycémie à jeun se situait dans l’intervalle de normalité (< 5,6 mmol/l). Les participants, âgés de 40 à 70 ans, présentaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire, mais, dans leurs antécédents, ne figuraient ni maladie cardiovasculaire connue, ni insuffisance rénale évoluée patente. Dans tous les cas, ont été effectués un coroscanner et une échographie carotidienne couplée au doppler, à la recherche des biomarqueurs précédemment évoqués. L’EIMC a été systématiquement mesurée et la présence de plaques athéromateuses a été décelée à l’aide des critères établis.

Relation continue entre les taux d’HbA1c et l’EIM

Dans le groupe prédiabète (versus témoins) : (1) le SCC s’est avéré significativement plus élevé (131,7 ± 295,6 versus 62,4 ± 178,8 unités Agatston, UA, p < 0,001) ; (2) il en a été de même pour l’EIMC moyenne (0,77 ± 0,14 vs 0,61 ± 0,15 mm, p < 0,001) ; (3) les plaques carotidiennes étaient plus nombreuses (p < 0,01). Par ailleurs, selon une autre approche complémentaire, la proportion de patients dont le SCC a été évalué à 0 s’est avérée plus faible en cas de prédiabète, soit 35 %, versus 63 % en l’absence de troubles de la glycorégulation. La tendance inverse a été observée pour les SCC > 400 UA, les proportions correspondantes étant respectivement de 10 % et 3 % (p < 0,05). Une analyse multivariée par régression linéaire multiple a révélé une relation continue sans seuil évident entre les taux d’HbA1c et l’EIM (p < 0,001). Par ailleurs, une analyse par régression logistique a montré que les taux élevés d’HbA1c étaient significativement associés au SCC et à la présence de plaques carotidiennes (p < 0,001 dans les 2 cas de figure).

Cette étude transversale suggère que, chez les patients dont la glycémie à jeun s’inscrit dans l’intervalle de normalité, l’augmentation significative des taux plasmatiques d’HbA1c, dans les limites comprises entre 5,7 et 6,4 %, est significativement associée à des stigmates d’athéromatose périphérique tant au niveau des coronaires que des carotides. La démonstration repose sur les biomarqueurs de la macroangiopathie, en l’occurrence le score calcique coronaire, l’épaisseur intima-média et les plaques carotidiennes. Il semble que le prédiabète ainsi défini sur ces critères biologiques favorise une athérogenèse précoce accessible à des techniques d’évaluation sensibles dont les applications cliniques sont encore quelque peu débattues.

