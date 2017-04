Helicobacter pylori: quel intérêt d’associer Saccharomyces Boulardii au traitement antibiotique

Une étude prospective, ouverte, contrôlée, monocentrique, randomisée, a été menée chez 199 patients présentant une infection à Helicobacter Pylori documentée sur étude histologique des biopsies gastriques. Dans le premier groupe les patients étaient sous traitement séquentiel antibiotique standard (double prise journalière d’oméprazole 20mg et d’amoxicilline 1g les cinq premiers jours, suivie d’une double prise journalière d’oméprazole 20mg, de clarithromycine 500mg, et de métronidazole 500mg les 5 jours suivants) et, dans le second groupe, l’antibiothérapie était associée à la prise de Saccharomyces Boulardii. Les résultats montrent qu’en analyse multivariée, la prise du probiotique permet une réduction significative des effets indésirables, notamment de la diarrhée liée aux antibiotiques (p < 0,001) et une optimisation du taux d’éradication d’HP (p = 0,02).



Dr Isabelle Birden