Hémoglobinurie paroxystique nocturne : une maladie orpheline du complément à ne pas négliger

Anomalie clonale rare acquise de la cellule souche hématopoïétique, l’hémoglobinurie paroxystique atteint toutes les lignées sanguines après l’acquisition d’une mutation du gène codant pour une enzyme, la phosphatidyl inositol glycane de classe A (PIG-A). Cette mutation provoque un défaut de synthèse d’un précurseur du glycoaminyl phosphatidyl inositol ou GPI, une protéine d’ancrage de la membrane. Pour rappel, plusieurs molécules membranaires ont un système d’ancrage constitué de GPI et, en l’absence de cette enzyme, elles fixent mal ou ne se fixent plus à la membrane. La principale répercussion est le défaut de CD55 (qui limite la formation de C3 convertase) et de CD59 (qui protège la membrane de la lyse médiée par le complément). Lorsque ces molécules sont absentes, le complément s’active et provoque une hémolyse intravasculaire chronique.

L’une des complications majeures de cette maladie est la survenue de thromboses qui seraient liées à plusieurs mécanismes dont un déficit en NO plasmatique (il se lie à l’Hb libre lors de l’hémolyse) avec, pour conséquence, l’activation de l’endothélium et des plaquettes, la génération de thrombine, et la vasoconstriction et la formation de microparticules riches en phospholipides par le complément activé agissant sur les plaquettes.

On reconnaît deux formes à la maladie : une forme classique (dans 75-80 % des cas) qui se présente sous la forme d’une maladie hémolytique et/ou thrombosante « de novo », et une forme associée aux maladies aplasiques médullaires ou en association avec un syndrome myélodysplasique ou une leucémie aiguë myéloïde.

Classiquement, la fatigue est le symptôme le plus souvent retrouvé (98 % des cas). Elle s’accompagne fréquemment d'urines foncées le matin (hémoglobinurie), et parfois d'un ictère modéré, ainsi que d’une anémie hémolytique et chronique pouvant évoluer avec des poussées intravasculaires sévères. Des douleurs abdominales et/ou thoraciques sont fréquemment évoquées par les patients et font errer le diagnostic.

Outre la biologie marquée par une augmentation de la bilirubine libre, des LDH (signe de gravité), et de l’Hb libre plasmatique avec haptoglobine basse et test de Coombs direct négatif, c’est la cytométrie de flux qui va permettre le diagnostic. Cet examen met en effet en évidence la perte de protéines membranaires avec pont d’ancrage GPI essentiellement sur les globules rouges et les neutrophiles. On quantifie l’expression des molécules en 3 catégories : type I (GR normaux), type II (GR partiellement déficients), type III (GR totalement déficients) présents à des degrés variables.

Dans la forme classique de novo, la taille du clone est souvent élevée (> 50 % de cellules positives) tandis que dans la forme aplasique la taille du clone est souvent faible (< 25 % de cellules positives).

Le traitement est à présent bien codifié et propose, dans la forme classique, l’eculizumab, un anticorps monoclonal anti C5a. Il permet de corriger et l’hémolyse et la fatigue. Dans la forme aplasiante, il faut traiter celle-ci d’abord par une allogreffe génoidentique, sinon par traitement immunosuppresseur dans sa forme sévère. On préférera l’eculizumab dans sa forme modérée avec hémolyse.

