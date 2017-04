Hémorragie intracrânienne sous anticoagulant: pas de plaquettes !

Les anticoagulants directs (DOACs) sont au moins aussi efficaces que les antivitamine K en prévention des évènements thromboemboliques avec un risque moindre d’hémorragies. Mais des hémorragies peuvent se produire et on ne sait pas encore avec précision si les antidotes spécifiques, malgré un effet biologique clair, vont améliorer le pronostic de ces patients. Dans ce contexte, d’aucuns ont imaginé pouvoir proposer une transfusion plaquettaire, une pratique qu’il faut éviter à tout prix car l’essai PATCH a démontré un risque de morbi-mortalité plus élevé après transfusion qu’en son absence. Actuellement, la meilleure attitude semble être de guider le traitement par antidote en se basant sur l’évolution des tests d’activation plaquettaire.

Dr Dominique-Jean Bouilliez