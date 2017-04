Hépatite alcoolique sévère: hors les corticoïdes point de salut !

L’hépatite alcoolique aiguë est un événement de santé très péjoratif dont la mortalité peut dans certains cas atteindre 50 %. D’où l’intérêt de ce travail qui présente une méta-analyse des données individuelles de neuf essais randomisés ayant évalué la corticothérapie (CTC), la pentoxifylline (PTX), ou leur association (CTC+PTX), dans l’hépatite alcoolique sévère (score de Maddrey ≥ 32).

L’objectif était de comparer la survie à 1 mois selon le traitement et analyser la réponse thérapeutique définie par le modèle de Lille.

Pour cette étude, les données de 1 974 patients provenant de neuf essais randomisés ont été recueillies pour effectuer trois méta-analyses: CTC contre placebo ou bras contrôle (6 essais), CTC contre PTX (2 essais) et CTC+PTX contre CTC+bras contrôle (3 essais).

Dans la première analyse, 495 patients du groupe CTC et 469 patients du bras contrôle ont été inclus. Il n’existait pas d’hétérogénéité entre les essais. Après stratification sur l’essai, le risque de décès à 28 jours était diminué de 36 % chez les patients traités par CTC par rapport à ceux du bras contrôle (hazard ratio [HR] = 0,64 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 0,48 à 0,86 ; p = 0,02). Après ajustement sur le score de Maddrey, la créatinine, l’âge et l’albumine, l’HR restait significatif (HR = 0,50 ; IC95 de 0,37 à 0,69 ; p < 0,0001).

A J7, le pourcentage de patients répondeurs au traitement (score de Lille < 0,45) était plus important chez les patients traités par CTC que chez les patients traités dans le bras contrôle (67 % contre 54 % ; p < 0,0001) et la probabilité de réponse au traitement était augmentée de 75 % chez les patients traités par CTC, après ajustement sur l’essai, par rapport aux patients du bras contrôle (odds ratio [OR] = 1,75 ; IC95 de 1,28 à 2,39 ; p = 0,0005).

Parmi les données disponibles à J28, les patients traités par CTC avaient une amélioration plus importante du taux de bilirubine par rapport au début du traitement que les patients traités dans le bras contrôle : -97+/-6 contre -69+/-7 mg/l (p = 0,002).

Pour la deuxième analyse, 335 patients traités par PTX et 333 traités par CTC ont été inclus.

Dans cette comparaison, la CTC réduisait aussi le risque de décès à 28 jours de 36 % par rapport aux patients traités par PTX (HR = 0,64 ; IC95 de 0,44 à 0,94 ; p = 0,002) et cette diminution du risque restait significative après ajustement sur les mêmes variables que dans la première analyse (cf. supra) : HR = 0,66 (p = 0,04).

Le taux de réponse selon le score de Lille était plus important chez les patients traités par CTC qu’en cas de traitement par PTX : 67,3 contre 48,3 % (p < 0,0001). Et les CTC multipliaient par 2,29 la probabilité de réponse par rapport à la PTX (OR = 2,29 ; IC95 de 1,57 à 3,35, p < 0,0001).

Pour la troisième analyse, ce sont 441 patients sous CTC+PTX et 445 sous CTC et bras contrôle qui ont été inclus.

Dans cette comparaison, l’association CTC+PTX était sans impact sur le risque de décéder à 28 jours par rapport à la CTC seule (HR = 0,9 ; IC95 de 0,63 à 1,29 ; p = 0,58).

La proportion de répondeurs était la même entre les deux groupes: 60,4 % vs 64,8 % respectivement (p = 0,25) et, par conséquent, la probabilité de réponse n’était pas modifiée chez les patients traités par CTC+PTX (OR = 0,84 ; IC95 de 0,61 à 1,15, p = 0,3).

Cette étude montre donc que la corticothérapie est le seul traitement qui améliore la survie à 28 jours des patients ayant une hépatite alcoolique sévère avec un taux de réponse thérapeutique plus élevé qu’en cas de traitement par la pentoxifylline ou un traitement contrôle. Cet effet bénéfique est maintenu jusqu’à la fin de la période thérapeutique. Il n’est pas utile d’associer de la pentoxifylline à la corticothérapie.

Une étude est en cours testant l’ajout d’une antibiothérapie à la corticothérapie (Identifiant : NCT02281929)

Pr Marc Bardou