Hernies ventrales traitées par prothèses : combien de réinterventions ?

La réparation chirurgicale des hernies ventrales est une intervention de plus en plus fréquente. Mais l’incidence des complications à court et long terme imposant le retrait de la plaque reste mal connue. Les auteurs du Tennessee ont tenté de la déterminer, en évaluant les coûts induits et en établissant une comparaison avec les plaies biliaires compliquant la cholécystectomie cœlioscopique.

Ils se sont basés sur les données de patients opérés dans 3 États : New York, Californie et Floride, entre 2005 et 2011, en reliant les dossiers de chirurgie avec hospitalisation et ceux de chirurgie ambulatoire.

Ils ont calculé le coût cumulé des interventions répétées sans tenir compte des honoraires des chirurgiens ni des frais induits (perte d’activité).

Nécessité d’ablation de la plaque dans 0,07 % des cas

En 7 ans, dans les 3 États étudiés, il y a eu 619 751 cures d’éventration, la Californie fournissant le plus gros contingent (40 %). Il y a eu de 1 à 11 cures par malade, mais 93 % n’ont subi qu’une intervention. Celle-ci a été pratiquée dans 91 % des cas par voie ouverte, et dans 9 % par voie cœlioscopique.

Au cours d’un suivi moyen de 3 ans, il y a eu 438 (0,07 %) ablations de plaques, dont 90 % au cours des 3 premières années. Ces opérés étaient plus souvent des femmes, blanches, et l’intervention avait eu lieu par voie ouverte (98 vs 91 %).

Le coût moyen d’une cure d’éventration, qui se monte à 6 500$ en moyenne, s’élève à 22 000$ quand il y a retrait de la plaque. En appariant les 352 malades chez lesquels il a fallu retirer le treillis et dont on avait toutes les données avec 1 041 sujets chez qui ce geste n’a pas été nécessaire, on a confirmé ce coût cumulatif et une différence de près de 15 000$ en faveur des prothèses laissées en place.

Les auteurs ont comparé ces chiffres avec ceux des plaies de la voie biliaire principale au cours des cholécystectomies cœlioscopiques (0,1 à 0,9 %). Alors que le coût moyen de la cholécystectomie cœlioscopique simple est estimé à 2 700$, celui de la réparation de la plaie biliaire est évalué autour de 9 000$, et grimpe jusqu’à 64 000$ si l’on y ajoute les coûts sociétaux, mais leur survenue est moins tardive.

Il y a donc une certaine analogie entre les coûts induits par les prothèses ventrales et ceux des plaies biliaires, mais ces dernières sont traitées plus précocement après la 1ère intervention. Un suivi au long cours s’impose pour comprendre le devenir des prothèses renforçant la paroi abdominale.

Dr Jean-Fred Warlin