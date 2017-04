Herpès néonatal : quels dangers avec l’acyclovir à haute dose?

L’infection néonatale à virus herpès simplex (VHS) est rare mais expose à une morbidité importante et un risque de mortalité notable. Trois formes sont décrites : la localisation peau/yeux/bouche (PYB), l’atteinte du système nerveux central ou méningoencéphalite (ME) et la forme disséminée (FD). Le pronostic et le traitement dépendent de la présentation. L’acyclovir est le traitement de choix depuis 1991 ; la posologie recommandée par l’Académie Américaine de Pédiatrie depuis 2015 est de 20 mg/kg/8 heures. Les risques sont la néphrotoxicité, la neutropénie et la neurotoxicité. La fréquence de ces effets secondaires avec cette posologie est mal connue.

Une étude multicentrique nord-américaine a recensé prospectivement de 2002 à 2012, dans 42 unités néonatales de soins intensifs, les enfants souffrant d’infection à VHS. Pour être inclus dans l’étude, ils devaient être âgés de ≤ 120 jours au début du traitement par acyclovir et l’avoir reçu pendant au moins 14 jours ou être décédés dans l’intervalle. Le diagnostic d’infection à VHS était retenu sur la clinique ou la mise en évidence du virus par PCR ou culture dans un prélèvement (sang, LCR ou périphérique).

Plus d’un effet secondaire dans 45 % des cas

En tout, 89 nourrissons ont été identifiés, réunissant 1 658 jours d’exposition à l’acyclovir ; 79/89 (89 %) recevant de fortes doses (≥ 50 mg/Kg/jour). L’âge gestationnel médian était de 34 semaines (25-75ème P 31-38), le poids de naissance médian de 2 000g (1 485-3 065). Parmi les 44 formes confirmées par la virologie, 50 % étaient une atteinte PYB, 25 % une ME, 25 % une FD. Au total, 3 enfants (4 %) sont décédés. Les effets cliniques indésirables (EI) ont été une hypotension (8/89, 9 %) et des convulsions (8/89) ; 5 de ces 8 cas avaient fait l’objet d’une confirmation virologique de l’infection et 4 d’entre eux avaient une localisation neurologique. Les EI hématologiques ont été fréquents : thrombopénie (22/89, 25 %), leucopénie (14/89, 16 %), survenant après 1 à 2 jours de traitement. Une élévation modérée de la créatinine a été constatée chez 2 enfants (0,2 % des jours/enfants) ; aucun n’a eu de dialyse. En tout, 45 % des nourrissons ont eu plus d’un EI.

Les effets indésirables observés avec ces fortes doses apparaissent donc fréquents mais pas sévères, la plupart pouvant être dus à l’infection plutôt qu’au traitement.

Pr Jean-Jacques Baudon