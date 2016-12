Paris, le samedi 17 décembre 2016 – Certains ont cru à une plaisanterie. D’autres ont pu être un peu agacés. Tous hésitaient entre l’admiration et une certaine circonspection. Fallait-il vraiment prendre ce projet au sérieux ? Ne serait-il pas oublié par le jeune garçon à l’instar du dernier blouson à la mode ? Aujourd’hui, les partenaires de Donagan Légitimus ne peuvent que constater que celui qui sortait alors à peine de l’enfance avaient des idées bien arrêtées.

Quand l’injustice frappe un copain

Le visage s’est affirmé, la coiffure est un peu plus recherchée, mais la détermination et le sourire sont les mêmes. Donagan, 16 ans, est resté fidèle aux aspirations du petit garçon qui il y a trois ans a monté pratiquement seul son projet de créer un spectacle "hip hop" avec et pour des jeunes handicapés. Cette sensibilisation à la différence a bercé l’enfance de ce jeune habitant d’une banlieue, dont les origines sont variées (angolaise, antillaise et arménienne). Très tôt, à travers notamment l’engagement associatif de sa mère, il a été en contact avec des enfants souffrant de divers handicaps, mentaux et moteurs. « Il est sensible et prévenant. Particulièrement avec ce type de personnes », assurait il y a quelques années sa mère Carole au journal Métro. Pourtant, ce qui a conduit Donagan à s’engager dans une démarche plus militante a été le récit d’un de ses amis, Gerrick, cloué dans un fauteuil roulant. Alors qu’ils n’ont pas encore douze ans, ce dernier lui raconte comment l’entrée dans un magasin lui a été refusée, en raison de son handicap. L’anecdote demeure entêtante dans l’esprit de Donagan. Bientôt, il décide d’utiliser l’une de ses passions, le hip hop, pour offrir un nouveau regard sur le handicap.

Sortir de l’isolement les personnes handicapées et changer le regard des autres

Donagan ne se lance pas au hasard. Il participe à un atelier d’initiation à l’entreprenariat pour les 8/12 ans, puis s’inscrit dans le mouvement Jévolution qui permet à des jeunes de 12/25 ans de bâtir un projet citoyen. Grâce à ces soutiens, Donagan Légitimus propose en 2014 la première édition du spectacle Handi-Hop. Cette manifestation permet au jeune garçon d’exposer ses talents et surtout d’intégrer dans la chorégraphie des adolescents souffrant de handicap, dont Gerrick. Le hip hop, qui suppose d’utiliser de manière importante ses bras, se prête sans difficulté à cette adaptation. Mais la journée n’est pas seulement une fête, elle est aussi un moment de sensibilisation. Pour le site France Handicap, le jeune garçon, à la voix encore un peu douce, avait clairement énoncé ses objectifs. « J’aimerais que ce spectacle serve, premièrement, à changer le regard de la société sur les personnes handicapées, deuxièmement, les faire sortir de leur isolement, troisièmement, montrer que les personnes handicapées peuvent faire autant de choses que les personnes valides », avait-il expliqué.

Fidèle au rendez-vous

La première édition n’est pas restée un événement isolé. En 2015 et très récemment en décembre 2016, deux nouveaux spectacles ont été organisés. La manifestation prend de l’ampleur. Parallèlement aux animations hip hop, des ateliers destinés à sensibiliser aux différentes formes de handicap étaient proposés cette année. Dans l’avenir, Handi-Hop pourrait voir se multiplier les moments de rencontre. « Je veux faire en sorte que le projet s’agrandisse et qu’il n’y ait pas qu’un spectacle », a-t-il confié à Handicap.fr. Pour l’heure, les fonds collectés sont reversés à une association d’insertion des personnes handicapées au Sénégal. Mais parallèlement à cette mission hors du commun pour un adolescent, Donagan est un jeune comme les autres, passionné par la musique, les copains et qui n’oublie pas de se concentrer sur ses activités scolaires.

Aurélie Haroche