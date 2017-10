Histoire naturelle des cancers oropharyngés liés à HPV

Que l’infection par le papillomavirus humain (HPV) soit associée à une augmentation d’incidence des cancers oropharyngés, ce n’est pas un scoop. Cependant, on ne connaît qu’imparfaitement le mode de progression de l’infection vers le cancer. On sait que celle-ci, le plus souvent liée au HPV16, est présente 10 à 30 ans avant la survenue du cancer. Cette infection orale n’est heureusement pas très fréquente et est liée à une transmission par voie sexuelle, principalement chez les ‘accros’ du sexe sous toutes ses formes, en cas de début précoce de la vie sexuelle, chez les fumeurs, les alcooliques et les hommes ayant des rapports avec d’autres hommes.

L’histoire naturelle de l’infection est plutôt une disparition spontanée de l’infection, sauf exceptions liées au mode d’intégration de l’ADN viral dans le génome. On pense actuellement que c’est via les oncogènes E6 et E7 qui inhibent la voie des deux protéines antioncogènes p53 et Rb, que la cancérisation se produit. L’oncoprotéine E6 inhibe l’apoptose cellulaire par la dégradation de la protéine wt-p53 et par une activation de la télomérase. Le résultat est la création de cellules immortelles. L’oncoprotéine E7 met les cellules épithéliales en division continue en inhibant la protéine Rb. En plus, elle diminue la sécrétion d’interférons a et b et contribue à l’éviction du système immunitaire. L’infection par HPV inactive ainsi les points de contrôle du cycle cellulaire, ce qui entraîne la transformation de la cellule. Ce modèle de carcinogenèse présente des différences considérables par rapport aux mécanismes de carcinogenèse chez les patients alcoolo-tabagiques. Enfin, les virus à faible et à haut risque de cancérisation se différencient par la capacité d’E7 à simplement lier Rb ou à entraîner sa dégradation.

Dr Dominique-Jean Bouilliez