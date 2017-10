HPV : et dans les autres cancers ?

L’implication du virus HPV dans le développement des cancers sinusaux, laryngés, bronchiques et œsophagiens est suspectée depuis la fin des années 1970, sur la base de nombreuses descriptions de cas. Mais ce type d’études est bien entendu insuffisant pour établir une relation de cause à effet, ce qui a suscité la publication de nombreuses méta-analyses et revues de littérature au cours des 35 dernières années.

Les 7 méta-analyses passées ici en revue, portant sur 7 cancers différents, vont toutes dans le même sens. Ainsi, pour les carcinomes des sinus nasaux, 35 études éligibles, recouvrant 492 cas de cancer dans toutes les régions du monde ont montré une positivité de HPV dans 27 % des cas, la prévalence, toutes études confondues, étant de 33 %. Pour les papillomes des sinus nasaux, ce sont 76 études regroupant 1956 cas avérés dans toutes les régions du monde qui ont pu être étudiés : 38,8% de ces cas sont positifs pour le HPV.

Une prévalence variant en fonction de l’origine géographique

Concernant les carcinomes du larynx, ce sont 180 études qui ont été passées en revue, représentant 7353 cas. Un quart de ces patients (25 %) se sont avérés positifs pour le HPV. Quant au cancer du poumon, 100 études ont rencontré les critères de recherche, représentant 7381 patients de tous types histologiques. Ici aussi, le pourcentage de patients HPV positifs est élevé avec une prévalence de 22 %. Enfin, si 1177 abstracts ont relaté une relation entre HPV et cancer de l’œsophage, 152 seulement rencontrent les critères de recherche. Mais ils portent sur un nombre considérable de patients (10234) dans près d’un tiers (30,6 %) se sont avérés positifs pour le HPV.

La prévalence de l’infection par le HPV semble donc importante dans de nombreux types de cancer. Il existe cependant une grande disparité selon les études, avec notamment de fortes variations géographiques (excepté les cancers sinusaux). Dans le cas du cancer du poumon, on retrouve également une variation en fonction du type histologique. Il reste donc à explorer plus clairement le lien entre l’infection par le HPV et ces cancers. Ce qui ne pourrait être réalisé que via des études prospectives portant également sur les implications pronostiques et thérapeutiques du statut HPV.

Dr Dominique-Jean Bouilliez