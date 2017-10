HPV : il n’y a pas que le risque du cancer

L’histoire naturelle de l’infection par le papillomavirus humain se décline selon deux modes : la production de virions infectieux qui se disséminent à travers l’organisme et la transformation cellulaire clonale locale au sein des épithéliums. Cette infection peut être à l’origine d’un cancer du col dans le second cas, mais également d’une baisse de fertilité liée à la présence des virions. Pour mieux comprendre ce fait, il faut d’abord se rappeler que les particules d’ADN de l’HPV présentes dans les cellules (pré)cancéreuses ne représentent qu’une infime fraction des particules d’ADN présentes dans l’organisme. Il est acquis par ailleurs que virus et virions ont une fonction différente, ces derniers étant en quelque sorte les ‘spores’ du virus ou sa forme reproductive, présents dans tout l’organisme.

Lorsque l’ADN du HPV provient d’une cellule qui se divise, il n’est jamais infectieux (les cellules qui se divisent ne supportent pas la production de virions) et n’affecte donc pas la fertilité. Cependant, en restant au sein des cellules qui se sont divisées, les virus HPV à haut risque (ceux qui portent les oncogènes E6/E7) produisent des protéines oncogènes qui favorisent la transformation des cellules en cellules précancéreuses ou cancéreuses. De plus, en bloquant la division cellulaire, ils peuvent conduire à l’arrêt des divisions à un stade précoce de l’embryogenèse. Une fois la transformation clonale acquise, l’infection est auto-limitée et le cycle du HPV s’arrête.

Une baisse de la fertilité due à HPV

L’ADN du HPV provenant de cellules qui ne se divisent pas, ou du virion lui-même, est infectieux et exerce ses effets délétères en affaiblissant ou en incapacitant les cellules qu’il a infectées. Ces cellules finissent par mourir et desquamer, ce qui permet au cycle du HPV de se perpétuer. Chez l’embryon, l’accumulation de nouveaux virions dans le syncytiotrophoblaste conduit à un affaiblissement de l’implantation dans l’endomètre, ce qui diminue le transfert d’énergie vers le fœtus et conduit à un avortement ou un accouchement prématuré. Les causes les plus fréquentes sont une rupture prématurée de la poche des eaux, le déclenchement précoce spontané du travail, la présence d’une ‘villite’, voire une prééclampsie. Chez l’homme, l’internalisation des particules d’ADN viral dans le spermatozoïde, une cellule qui ne se divise pas pour rappel, conduit à une baisse de fonctionnalité du sperme qui est moins mobile (par altération de la mobilité latérale de la tête) et voit parfois son ADN endommagé ou fragmenté. Il n’est pas rare non plus de rencontrer des auto-anticorps qui diminuent la viabilité du spermatozoïde.

Dans la majorité des cas, seule une des deux voies (virion ou clone) est effective. Cependant, chez un certain nombre de femmes, les deux voies coexistent, ce qui incite les auteurs à conseiller de tenter de détecter la voie par laquelle le papillomavirus se dissémine afin d’évaluer le risque cancéreux ou d’infertilité.

Dr Dominique-Jean Bouilliez