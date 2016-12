HSP27 : une nouvelle cible dans la myélofibrose ?

La myélofibrose est la plus agressive des néoplasies myéloprolifératives. Liée à une dérégulation des lignées mégacaryocytaires et granuleuses avec fibrose de la moelle et splénomégalie, elle est traitée idéalement par inhibiteurs de JAK2. Mais ces traitements efficaces sur le plan symptomatique n’augmentent ni la survie ni la réponse moléculaire. Récemment, HSP90 (heat shok protein 90), qui stabilise JAK2, a semblé être une cible prometteuse.

Mais les inhibiteurs de cette HSP90 se sont révélés toxiques et induisent la réactivation de HSP70 et de HSP27. Or, HSP27 est une autre protéine de choc thermique par ailleurs fortement exprimée dans différentes fibroses. Dans la mesure où cette protéine pourrait jouer un rôle dans le processus fibrotique, une équipe menée par Margaux Stevin (Université de Dijon) s’est penchée sur cette question et a observé une augmentation spécifique de HSP27 en intracellulaire et en extracellulaire dans les cellules progénitrices CD34+.

OGX-427, un oligonucléotide anti-sens spécifique de HSP27, a ainsi été étudié par son équipe sur un modèle murin dans lequel il semble limiter la progression de la maladie comme le suggère une diminution de la prolifération myéloïde dans la rate et dans la moelle osseuse, et une réduction de l'expansion mégacaryocytaire. De quoi faire de HSP27 une nouvelle cible thérapeutique ?

Dr Dominique-Jean Bouilliez