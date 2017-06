HTA réfractaire : la dénervation sympathique rénale améliore le dysfonctionnement diastolique ventriculaire gauche

Six mois après l’intervention, la PAS ambulatoire moyenne a diminué pour atteindre 151,58 ± 20,32 mm Hg (p = 0,039), versus 91,75 ± 8,92 mm Hg pour la PAD (p = 0,009). En revanche, les chiffres tensionnels et la fréquence cardiaque lors de l’effort sont restés stables, alors que la PCP est passée de 16,16 ± 4,17 à 12,19 ± 3,27 mm Hg (p = 0,007). Pour sa part, la différence RVdur­Adur a également diminué, passant de 18,23 ± 25,78 à ­9,62 ± 24,98 ms, p = 0,002).

Dans tous les cas avant l’intervention, il existait un DDVG (dont 13 cas de diminution de la relaxation isovolumétrique), alors que la fonction systolique était préservée. Les pressions de remplissage du VG ont été estimées lors d’un effort (50 Watts) sur bicyclette ergométrique avant et 6 mois après la DSR. L’estimation indirecte de ce paramètre a reposé sur l’équation de Nagueh qui repose notamment sur la pression capillaire pulmonaire (PCP). La différence entre la durée de l’onde pulmonaire correspondant au retour veineux (RVdur) et la durée de l’onde mitrale A (Adur) (en ms) a également été prise en compte.

L’âge moyen était de 56 ± 7 ans et le nombre d’antihypertenseurs par patient était en moyenne de 5,7 ± 1,2. Malgré ce traitement, la PA systolique (PAS) moyenne ambulatoire des 24 heures était de 161,92 ± 16,78 mm Hg et de 99,25 ± 11,08 mm Hg pour la PA diastolique (PAD). Dans ces conditions, une DSR bilatérale a été pratiquée.

Quels pourraient être les effets de la DSR sur les pressions de remplissage du VG chez les patients atteints d’une HTA réfractaire et d’un DDVG ? C’est à cette question que répond une petite étude prospective dans laquelle ont été inclus 15 patients (dont 8 de sexe masculin) présentant ce profil clinique et hémodynamique.

La dénervation sympathique rénale (DSR) est une procédure en règle réservée au traitement de l’HTA réfractaire. Elle vise à diminuer l’activation sympathique des rameaux nerveux présents dans les artères rénales et à abaisser ainsi les chiffres tensionnels. Cette hyperactivité sympathique qui n’est pas le propre de l’hypertension artérielle peut au demeurant altérer la fonction diastolique du ventricule gauche (VG) et retentir sur le pronostic de l’insuffisance cardiaque. A noter que ce dysfonctionnement diastolique ventriculaire gauche (DDVG) s’accentue lors de l'effort.

