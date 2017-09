Hypercholestérolémie familiale : les xanthomes tendineux peuvent régresser sous l’effet d’un traitement intensif

Cette étude non contrôlée suggère que l’association d’un inhibiteur de la PCSK9 à un traitement hypolipémiant classique à doses efficaces pendant 3 années est à même de faire régresser les XT. Les taux plasmatiques de LDL-cholestérol ont été abaissés jusqu’à 0,60 g/l ce qui démontre la puissance de ce traitement intensif et explique probablement l’effet sur les XT, un effet qui n’avait jamais été mis en évidence par le passé. Cette étude est donc la première à l’objectiver, ce qui méritait d’être rapporté.

Parallèlement, dans le groupe PCSK9, les dimensions des XT ont diminué significativement, soit -5,03 % pour la valeur maximale et -5,32 % pour la valeur moyenne (p = 0,01). Dans le groupe témoin, les valeurs correspondantes ont augmenté, soit respectivement +3,97 % et +3,16 %, p = 0,01). En analyse multivariée avec ajustements multiples, ce traitement a été associé à la régression des XT, indépendamment des autres variables prédictives.

Elle a inclus 48 patients atteints d’une HCFH répartis en deux groupes : (1) 24 témoins traités par une association statine + ézétimibe à doses efficaces maximales ; (2) 24 cas qui, en plus de cette dernière, ont bénéficié d’un traitement par les inhibiteurs de la PCSK9 pendant au moins une année. Dans le groupe des cas, l’exposition à ces derniers a été in fine en moyenne de 2,96 ± 1,33 années, ce qui a permis de diminuer les taux plasmatiques de LDL-cholestérol de 80,8 ± 7,66 % (versus 56,9 ± 11,1 % chez les témoins).

Référence

Bea AM et coll. : Effect of intensive LDL cholesterol lowering with PCSK9 monoclonal antibodies on tendon xanthoma regression in familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis 2017 ; 263:92-96. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.06.009.