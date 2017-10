Hypersensibilité aux sels de platine : comment gérer la ré-introduction ?

Les sels de platine (cisplatine, carboplatine et oxaliplatine) sont des agents alkylants utilisés dans de nombreux cancers. L'incidence des réactions d'hypersensibilté immédiate augmente avec leur utilisation de plus en plus large, au point d’atteindre 15 à 20 % selon les études, avec un délai d ‘apparition moyen de 8 perfusions. Leur réalité est établie par des tests en IDR (intradermoréactions) dont la prise en charge est encore fort discutée notamment dans leurs indications et contre-indications et la possible induction d’une tolérance. L’existence de réactions croisées est encore débattue.

C’est dans ce contexte que l’équipe de Dijon qui a déjà effectué de nombreux travaux sur le sujet, a tenté d'établir sous la direction de Justine Pasteur la fréquence de la sensibilité croisée entre les différents sels de platine, et de déterminer si le cisplatine, en l'absence de sensibilité croisée avec les autres sels, peut être utilisé comme molécule de substitution sans test allergologique préalable en cas d'allergie immédiate au carboplatine ou à l'oxaliplatine. L’objectif est de proposer une prise en charge simple pour reprendre le traitement antitumoral rapidement.

Seulement 3 % de sensibilité croisée entre le cisplatine et les autres sels

Pour ce faire, elle a effectué une étude rétrospective qui a porté sur 155 malades ayant présenté une réaction d'hypersensibilité immédiate à un sel de platine entre septembre 2002 et avril 2016 au CHU de Dijon. Des intradermoréactions aux trois sels de platine à des dilutions allant de 1/1000 à 1/10, ainsi qu’aux prémédications et aux traitements associés, ont été effectuées, ces tests étant suivis d’une épreuve de réintroduction à dose d'emblée thérapeutique en fonction du résultat des tests.

Les tests ont été positifs chez 97 des 155 patients (qui avaient surtout manifesté des réactions de grade 1 ou 2) avec le sel de platine suspect (oxaliplatine : 51, carboplatine : 43, cisplatine 3). La fréquence de la sensibilité croisée entre carboplatine et oxaliplatine était très élevée (40%) alors qu'elle est très rare (3%) entre le cisplatine et les autres sels. Dans les trois cas d'hypersensibilité croisée entre cisplatine et les deux autres dérivés du platine, le cisplatine avait déjà été utilisé lors de précédentes cures de chimiothérapie. Une réintroduction du cisplatine a été réalisée chez 58 patients ayant une hypersensibilité prouvée au carboplatine ou à l'oxaliplatine (28 dont les tests étaient négatifs et 30 dont les tests étaient positifs) sans aucun effet secondaire.

Il s'agit ici de la plus grande série de patients testés et ayant bénéficié d'une réintroduction lors d'une hypersensibilité aux sels de platine. Ce travail confirme la fiabilité des tests cutanés aux sels de platine et leur intérêt pour guider les épreuves de réintroduction. Les auteurs concluent également que les allergies au cisplatine sont très rares comparativement aux deux autres sels de platine (probablement parce que le noyau de la molécule est différent des deux autres). Les données des tests suggèrent qu'il est possible d'utiliser cette molécule sans risque d'allergie après un accident anaphylactique au carboplatine ou à l'oxaliplatine à une double condition : que ces patients n’aient jamais reçu de cisplatine auparavant, et que cela se fasse sous surveillance médicale rapprochée.

Dr Dominique-Jean Bouilliez