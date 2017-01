Ibuprofène pendant le 1er trimestre de la grossesse, 79 grammes en moins à la naissance

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont utilisés par 5 à 17 % des femmes enceintes. Très peu d’études ont analysé jusqu’à présent l’impact de cette exposition sur le risque de prématurité et de faible poids de naissance. L’une d’entre elles a mis en évidence une association entre une exposition in utero aux AINS et un faible poids de naissance, mais peut-être due à des facteurs génétiques ou familiaux. Afin de s’affranchir de ces potentiels facteurs de confusion, les auteurs de cette étude ont réévalué cette association à partir d’une cohorte norvégienne incluant près de 28 600 frères et sœurs nés entre 1999 et 2008. Parmi ces fratries, 1 080 enfants (3,9 %) avaient été exposés à l’ibuprofène pendant la grossesse, dont 798 au cours du 1er trimestre, tandis que 96 % d’entre eux n’avaient été exposé à aucun AINS.

Une différence de poids faible mais qui pourrait avoir des conséquences significatives pour les prématurés

Dans une analyse prenant en compte de nombreux facteurs de confusion potentiels (dont l’âge et le niveau socio-culturel de la mère, l’exposition au tabac, à l’alcool, aux antibiotique et aux opioïdes), les enfants exposés à l’ibuprofène au cours du 1er trimestre de la grossesse (incluant ceux nés à terme) avaient un poids de naissance moyen inférieur de 50 grammes par rapport à ceux non exposés aux AINS. Dans un autre modèle qui prenait également en compte des facteurs familiaux, le poids moyen de ces mêmes enfants était inférieur de 79 grammes. Il n’y avait pas de différence significative de poids de naissance entre les enfants exposés ou non à l’ibuprofène au cours des 2ème et/ou 3ème trimestres de grossesse. L’étude ne montrait pas non plus de lien entre l’exposition à l’ibuprofène et l’âge gestationnel à la naissance.

Alors que cette différence moyenne de 79 grammes peut être considérée comme négligeable pour des enfants nés à terme, elle pourrait avoir des conséquences significatives pour des enfants très prématurés.

En conclusion, ces résultats suggèrent qu’une exposition à l’ibuprofène au cours du 1er trimestre de la grossesse est associée à une légère diminution du poids de naissance. Selon les auteurs, cette association ne paraît pas être attribuable à des facteurs génétiques et familiaux et peut donc être due soit à l’ibuprofène, soit à d’autres facteurs de confusion non pris en compte dans cette étude.

(Pour rappel, en France, l’ibuprofène comme tous les AINS, sont déconseillés au cours des 1er et 2e trimestres de grossesse et contre-indiqués à partir du 6e mois.)

Dr Natacha Marpillat