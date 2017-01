Identifier les cancers du sein triple négatifs de meilleur pronostic à l’IRM ?

Les traitements du cancer du sein ont été largement améliorés avec la mise en évidence de certaines cibles moléculaires au niveau des cellules tumorales. L’hormonothérapie, par exemple, repose sur la présence de récepteurs aux estrogènes et à la progestérone au niveau de ces cellules. Les médicaments dits «anti-HER2», pour leur part, visent les récepteurs d’un facteur de croissance cellulaire qui porte le nom de HER2. Dans 10 à 20 % des cancers du sein, ces trois types de récepteurs sont absents ou non exprimés : ces formes triple-négatives sont en règle plus agressives, de sorte que leur prise en charge s’avère délicate notamment du fait de l’absence de réponse aux traitements précédemment évoqués.

Cependant, les cancers mammaires triple-négatifs n’en constituent pas moins un groupe hétérogène sur le plan pronostic. A cet égard, il semble que l’infiltration lymphocytaire tumorale (ILT) déterminée histologiquement soit positivement corrélée à la fois à la probabilité d’une réponse thérapeutique complète et à la durée de la survie.

Une étude rétrospective a recherché une association entre l’importance de l’ILT et les données obtenues par IRM mammaire chez 112 femmes atteintes d’un cancer du sein triple négatif. Les observations ont été recueillies entre février 2006 et décembre 2014. Toutes les lésions identifiées ont évaluées selon les critères radiologiques en vigueur, cependant qu’ont été aussi pris en compte le caractère plurifocal de la lésion et l’atteinte ganglionnaire. Par ailleurs, l’étude histologique a permis de classer les tumeurs en deux groupes, selon l’importance de l’ILT, soit < ou > 50 %. Une corrélation entre cette donnée et les informations dérivées de l’IRM mammaire a été systématiquement recherchée.

L’aspect diffère selon l’importance de l’infiltration lymphocytaire tumorale

Les tumeurs du groupe ILT > 50 se sont individualisées (p < 0,005) en IRM par : (1) une forme plus souvent arrondie (46 %) ; (2) des contours bien circonscrits et réguliers (76 %) ; (3) l’absence de lésions multifocales (88 %). A l’inverse, les principales caractéristiques des tumeurs du groupe ILT < 50 ont été les suivantes (p < 0,005) : (1) forme plus irrégulière (69,3 %) ; (2) contours mal délimités (79 %) ; (3) prise de contraste hétérogène (75,8 %) ; (4) atteinte multifocale (70,9 %).

Ainsi, les cancers du sein triple-négatifs semblent avoir une traduction en IRM variable selon le degré d’infiltration lymphocytaire tumorale. Quand cette dernière est > 50 %, la tumeur se caractériserait par une masse arrondie aux contours réguliers, unifocale, prenant le contraste de manière homogène. Cette sémiologie particulière correspondrait à des cancers de meilleur pronostic et l’information pourrait être prise en compte dans la stratégie thérapeutique avant même l’ablation de la tumeur. Il reste à savoir si ces notions peuvent effectivement se concrétiser par une optimisation de la prise en charge et déboucher sur des résultats à la hauteur des espérances.

Dr Philippe Tellier