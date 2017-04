Identifier les facteurs de risque d'infection maternelle après césarienne

La césarienne constitue un acte à haut risque de complications infectieuses. Celles-ci sont 5 à 10 fois plus fréquentes que pour les accouchements par voie basse, et surviennent dans 10 à 15 % des cas.

De récentes publications suggèrent qu'une dose intraveineuse de 500 mg d'azithromycine en plus de la prophylaxie standard par une céphalosporine (céfazoline) pourrait réduire la fréquence de ces complications de près de 50 % en cas de césarienne non programmée.

L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs de risque d'infection maternelle après une césarienne non programmée. Il s'agit d'une analyse secondaire sur un essai clinique multicentrique randomisé en double aveugle, mené entre 2011 et 2014, concernant la prophylaxie antibiotique à large spectre par azithromycine avant l'incision.

Les patientes étaient à au moins 24 semaines de grossesse, et ont accouché par césarienne après un minimum de 4 heures de travail, avec ou sans rupture des membranes. Dans l'étude initiale, toutes les patientes avaient été randomisées concernant la prophylaxie avant l'incision : dans le premier bras, elles recevaient de l'azithromycine, et dans l'autre un placebo.

Le résultat principal de cette analyse secondaire est l'infection maternelle, incluant l'endométrite, une infection de la plaie (profonde ou superficielle), ou toute autre infection intervenant dans les six semaines après l'accouchement. Les caractéristiques cliniques maternelles associées à l'infection maternelle ont été identifiées et traitées en analyse multivariée.

Moins d'infections avec l'azithromycine, et quelques facteurs de risque identifiés

Sur 2013 patientes, 1 019 ont reçu l'azithromycine ; 177 (8,8 %) ont présenté une infection maternelle dans les suites de la césarienne. Par rapport au groupe placebo, le bras azithromycine avait moins de complications infectieuses : Odds Ratio ajusté OR = 0,4, Intervalle de confiance à 95 % IC95 : 0,3 – 0,6.

Les facteurs de risque d'infection maternelle étaient les suivants : l'ethnie négro-africaine (OR = 1,9 ; IC95 : 1,3 – 2,8), l'hystérotomie non transversale (OR = 2,0 ; IC95 : 1,03 – 4,0), la rupture des membranes supérieure à 6 heures (OR = 2,5 ; IC95 : 1,5 – 4,1), et la durée de l'acte chirurgical supérieure à 49 minutes (OR = 2,1 ; IC95 : 1,3 – 3,4).

En revanche, l'âge maternel, l'IMC, le diabète, l'utérus cicatriciel, l'induction du travail, l'administration de corticoïdes ou le type de suture cutanée n'avaient aucune incidence.

Les auteurs concluent que l'ajout d'une dose d'azithromycine avant l'incision diminue le taux d'infections après la césarienne, mais que malgré cela elles demeurent fréquentes. La reconnaissance des facteurs de risque pourrait être un guide pour des stratégies préventives.

Dr Charles Vangeenderhuysen