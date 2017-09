IDM ST+ avec FEVG peu altérée, un pronostic particulier

En revanche, en analyse univariée, la mortalité à long terme des patients qui avaient une FEVG moyennement altérée a été significativement plus élevée que celle des patients qui avaient une FEVG préservée (9,8 % vs 7,2 % ; p <0,01). En analyse de régressionmultivariée de Cox, une FEVG moyennement altérée, comparée à une FEVG préservée s’est ainsi trouvée indépendamment associée à une augmentation du risque de décès à long terme (hazard ratio 1,4 ; intervalle de confiance 95 % : 1,02 à 1,93 ; p = 0,04).

Comparés aux patients avec une FEVG préservée, ceux avec une FEVG moyennement altérée avaient des comorbidités semblables à l’état basal et ont eu une mortalité comparable à 30 jours (2 % vs 1 % ; p=0,17).

Les patients ont été stratifiés en fonction de leur FEVG : FEVG moyennement altérée (40 % à 49 % ; 858 patients soit 41 %), FEVG diminuée (< 40 % ; 215 patients soit 10 %), FEVG préservée (≥ 50 % ; 1 013 patients soit 48 %) et ont également été évalués en fonction de leurs caractéristiques à l’état basal, leur devenir hospitalier et la mortalité à long terme.

L’étude rétrospective a concerné 2 086 patients consécutifs hospitalisés pour un IDM ST+ entre Décembre 2007 et Juin 2016 ; tous avaient été traités par une PCI primaire et avaient bénéficié d’un examen échocardiographique complet dans les 72 heures suivant leur entrée à l’hôpital.

C’est ce qui a poussé Margolis et coll. à déterminer le profil clinique, le pronostic hospitalier et la mortalité à long terme de patients présentant un IDM ST+ traité par PCI primaire avec une FEVG moyennement altérée.

A l’heure actuelle, aucune étude menée dans le cadre d’un infarctus du myocarde (IDM) avec sus-décalage du segment ST (ST+) traité par procédure interventionnelle coronaire percutanée (PCI), ne s’est interrogée sur l’existence possible d’une différence entre les patients qui ont une FEVG moyennement altérée (40 à 49 %) et ceux qui ont une FEVG préservée (> 50 %) lors de l’examen initial.

