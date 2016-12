IL-31, impliquée dans le prurit des lymphomes cutanés T

Les lymphomes cutanés à cellules T (LCCT), mycosis fongoïde et syndrome de Sézary, sont souvent très prurigineux. Ce prurit, insensible aux anti-histaminiques, est une composante importante du fardeau que de ces lymphomes font peser sur les patients. Des travaux antérieurs ont montré que l’IL-31, cytokine TH2 impliquée dans le prurit, notamment celui de la dermatite atopique, est trouvée à des taux élevés dans le sérum de patients atteints de LCCT. Cette étude s’est attachée à mettre en évidence la présence d’IL-31 et de ses récepteurs dans la peau de patients présentant un LCCT, avec des niveaux variables de prurit.

Un marquage fluorescent permet de quantifier ces molécules. L’IL-31 a été trouvée augmentée dans l’épiderme et dans l’infiltrat lymphocytaire, et ceci de façon corrélée avec l’intensité clinique de prurit, mesurée par échelle analogique, mais sans corrélation nette avec le stade du lymphome. Les niveaux des deux récepteurs de l’IL-31, IL-31 RA et OMSR (récepteur de l'oncostatine M) sont élevés dans l’épiderme, avec ici aussi une bonne corrélation avec l’importance du prurit.

Tout ceci confirme que l’IL-31, bien que non impliquée dans le développement du lymphome, est liée au prurit, comme cela a déjà été montré dans le lichen plan et la dermatite atopique. L’IL-31 induit, au niveau des kératinocytes et d’autres cellules, la sécrétion de différents médiateurs dont le rôle dans le prurit est en cours d’étude. Des traitements ciblant spécifiquement l’IL-31 et ses récepteurs sont actuellement en développement, et on peut penser que les lymphomes cutanés prurigineux feront partie de leurs indications.

Dr Daniel Wallach