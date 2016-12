Il est possible de réduire les doses d’erlotinib dans le cancer bronchique

La présence d'une mutation du récepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR) identifie un sous-ensemble de cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) avec une sensibilité aux inhibiteurs de la tyrosine kinase (TKI). Au cours des essais thérapeutiques, certains TKI ont été développés à des doses proches de leur dose maximale tolérable. Ainsi, concernant l'erlotinib, la dose recommandée est de 150 mg par jour et peu de données cliniques sont disponibles concernant son efficacité à des doses inférieures.

Une étude analyse rétrospectivement l’efficacité de doses moindres d’erlotinib chez des patients atteints de CPNPC avancés, positifs pour les mutations de l'EGFR (mutations du type L858R ou délétions de l'exon 19). La dose d'erlotinib à l'initiation du traitement, à 4 mois et lors de la progression de la maladie, a été notée et la survie sans progression (SSP) a été comparée entre les patients qui ont reçu la dose recommandée d’erlotinib (150 mg/j) et ceux qui ont reçu de l'erlotinib à dose réduite (100 mg/j ou moins).

Des différences non significatives sur la survie sans progression et la survie globale

Au total, 198 patients éligibles ont été identifiés. Trente et un patients (16 %) ont débuté le traitement avec des doses réduites d'erlotinib soit inférieures ou égales à 100 mg/j. Ils étaient plus âgés (âge médian de 71 ans versus 60 ans, p = 0,001) et avaient un performance status (PFS) inférieur (p = 0,0 1) comparativement aux autres patients. Le taux de réponse à l'erlotinib à dose réduite est de 77 %. La durée médiane de SSP des patients sous erlotinib à dose réduite est de 9,6 mois contre 11,4 mois pour ceux sous posologie standard, une différence qui n'est pas statistiquement significative (hazard ratio de 0,81; intervalle de confiance à 95 % de 0,54 à 1,21 ; p = 0,30). Les auteurs observent une tendance non significative à une progression cérébrale plus fréquente en cas d’utilisation d’une dose réduite d'erlotinib. La survie globale, en analyse univariée, est de 19, 4 mois dans le sous groupe de patients à doses réduites contre 29,4 mois pour le groupe recevant des doses de 150 mg/j d’erlotinib (p = 0,006). En analyse multivariée, avec ajustement sur l’âge ou le PFS, cette différence ne se maintient pas.

Pour les auteurs, des doses inférieures à la dose de 150 mg/j d’erlotinib restent actives avec un taux de réponse élevé et une SSP médiane prolongée. Lorsque les toxicités de la dose de base recommandée sont préoccupantes, une réduction de la posologie se justifie au vu de ces résultats.

Dr Béatrice Jourdain