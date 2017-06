Œil et cœur : les anti-VEGF lavés de tout soupçon ?

D’après ces résultats présentés lors du dernier congrès de l’ARVO, il ne semble plus possible d’accuser les anti-VEGF d'augmenter de façon durable la pression intraoculaire, ni de favoriser les événements cardiovasculaires (AVC et infarctus).

Pour le risque d'augmentation de la pression intraoculaire, la réponse s'appuie sur le registre IRIS qui regroupe les données de plus de 23 000 patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) humide, d'œdème maculaire diabétique ou d'occlusion veineuse rétinienne (d’une branche ou complète) avec œdème et qui ont été traités par au moins une injection dans un œil d'un anti-VEGF (bévacizumab, aflibercept ou ranibizumab) entre janvier 2013 et décembre 2015 (1).

L'analyse a été menée sur la totalité des patients, sur la population de patients DMLA, et sur la population étant restée au moins 1 an sans traitement avant leur inclusion. Les patients ayant reçu plusieurs types de traitement n'ont pas été inclus dans l'analyse.

Non seulement il n'a pas été constaté d'augmentation durable de la pression intraoculaire (différence entre la pression documentée avant la première injection et la dernière injection effectuée au moins 1 an après la première), mais c'est même l'inverse qui a été constaté, à savoir une baisse soutenue de la pression qui certes diffère selon les traitements, mais de façon si minime que cela n'a probablement pas d'impact clinique. Alors, certes, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit ici de moyenne et que, toujours en moyenne, environ 2 % des patients ont présenté des augmentations cliniquement significatives soutenues mais cela a surtout été le cas des patients ayant reçu plus de 25 injections de bevacizumab.

Pour les événements cardiovasculaires, ce sont les données du Rochester Epidemiology Project qui ont été utilisées afin d'en extraire les sujets ayant reçu au moins une injection d'anti-VEGF pour DMLA humide entre janvier 2004 et décembre 2013 et suivis pendant au moins 2 ans (2).

Les données issues de ces 504 sujets ayant reçu en moyenne 24 ± 21 injections ont été comparées à celles de 3 groupes contrôles appariés pour l'âge et le sexe : sujets avec DMLA humide de la période 1990-2003 pré anti-VEGF et sujets avec DMLA sèche et sujets sans DMLA pour la période 2004-2013.

Pour les 504 sujets d'intérêt, le risque cumulé à 5 ans d'AVC est de 7 %, ce qui est plus que le risque de 3 % chez les sujets avec DMLA sèche (p = 0,01), mais sans différence significative par rapport aux sujets de la période pré anti-VEGF (9 %, p = 0,23) et aux sujets sans DMLA (7 %, p = 0,99).

Pour les infarctus il est rapporté un moindre risque par rapport aux sujets de la période pré anti-VEGF (6 % versus 11 %) mais pas de différence significative vis-à-vis des sujets avec DMLA sèche (6 %, p = 0,71) et sans DMLA (7 %, p = 0,96).

La mortalité est de 30 % pour les sujets avec DMLA humide traités par anti-VEGF, ce qui est plus que chez les sujets sans DMLA (23 %, p = 0,03), mais n'est pas différent de la mortalité des patients de la période pré anti-VEGF (27 %, p = 0,36), ni des patients avec DMLA sèche (27 %, p = 0,24).

