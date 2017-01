Il et elle, Il ou elle, Ni Il ni Elle

Londres, le samedi 14 janvier 2017 – Ils semblent à l’aise. La caméra les gêne à peine. Ils parlent avec clarté et précision. Bien sûr, comme tous les adolescents de leur âge, ils ont parfois quelques rires face à certaines questions. Mais ils ont l’habitude de dévoiler leur intimité. Ils sont les champions de l’introspection. Ils devinent sans difficultés les railleries des autres, leurs prévenances et leur embarras.

« La transsexualité à six ans, je ne savais pas vraiment ce que c’était »

Léna, Lucas, Eléna, Bas et Connor ont entre 12 et 15 ans. Ils s’entendent plutôt bien avec leurs parents, même s’ils sont à l’âge des premières contradictions. Ils n’adorent pas toujours l’école, mais ils sont assidus. Ils ont des camarades. Leur unique différence, c’est que leur perception d’eux-mêmes n’est pas conforme à leur sexe biologique. Ils sont nés petit garçon ou petite fille, mais dès leur plus tendre enfance, ils aimaient jouer aux poupées ou aux voitures. Ils parlaient plutôt avec des garçons qu’avec des filles. Ils avaient envie de porter des robes ou boudaient les jupes. Ils ne se sentaient pas à l’aise avec ce qui paraissait naturellement attendu d’eux. Dans l’enfance, la situation est appréhendée avec un certain flou. « Je ne savais pas vraiment ce qui m’arrivait parce que la transsexualité, je ne savais pas vraiment ce que c’était à six ans », raconte Eléna. Le tournant est majoritairement l’adolescence : « Notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon » poursuit-elle avec naturel. Alors commencent les recherches sur internet et la découverte de témoignages d’enfants ayant traversé les mêmes trajectoires singulières.

La peur des autres

Voir sa petite fille se mettre à parler comme un « camionneur » ou son petit garçon prendre un soin infini à se coiffer et à choisir ses vêtements est nécessairement un bouleversement, une inquiétude. Mais les parents des enfants rencontrés par Lorène Debaisieux et Lise Barnéoud, à l’origine d’un reportage diffusé cette semaine sur France 5 demeurent d’abord des familles aimantes. Ils prennent bien soin de dire "Elle" pour évoquer leur enfant et ils utilisent son nouveau prénom sans presque jamais se tromper. Ils ont parfaitement intégré le parcours suivi : « Ce n’est pas l’identité qui change, l’identité de la personne reste la même », insiste une mère. Une autre annonce avec fierté et soulagement : « Maintenant quand je la vois, je vois une fille ». Ils "savent" que leur enfant n’est pas malade. Ils n’essaieront pas ou plus de le soigner, de le convaincre. Ils essayent et parviennent à ne pas assimiler la trajectoire comme une tragédie ou un deuil. Mais, ils s’inquiètent profondément. Du regard des autres. « Ce qu’il est ne me dérange pas, ce qui me dérange ce sont les autres » observe un père.

Une maturité rare

Ils redoutent notamment l’époque des premiers amours, alors que la question du sexe de leur enfant ne préjuge souvent en rien de leur orientation. Les adolescents rencontrés sont souvent encore trop jeunes pour réellement se concentrer sur ces questions. Cependant, leur maturité est certaine. Un jeune garçon signale ainsi qu’être née fille fait partie de lui, de sa construction, qu’il ne le regrette nullement et que cela lui permet aujourd’hui de mieux comprendre les difficultés des femmes face au regard de la société sur elle et des comportements machistes de certains hommes.

Une prise en charge encore balbutiante en France

La prise en charge de ces enfants connaît de grandes différences entre les pays. Aux Pays-Bas, un accompagnement, avec éventuellement la prise de traitement pour stopper la puberté, est proposé dès douze ans et les équipes accompagnent les familles. Les parents de Bas racontent ainsi comment les médecins et les psychologues leur ont suggéré de lui permettre d’être un petit garçon, le temps de l’été, dans ce camping où personne ne les connaissait et où ils ne connaissaient personne. Et comment le miracle s’est produit : l’enfant était épanoui et les parents n’ont pu que se réjouir de la disparition de la souffrance. En France, les approches de ce type sont encore très rares. Une plus grande prudence est observée. Mais la bienveillance est bien plus certaine qu’il y a encore quelques années et des équipes spécialisées commencent à se constituer, afin d’éviter les drames, les ruptures familiales et les tentatives de suicide qui ne sont pas rares, même si le reportage s’est plus certainement concentré sur les situations les plus sereines.

Les institutions médicales ou scolaires commencent à accepter avec plus d’ouverture la situation de ces enfants qui renaissent avec un nouveau prénom et une nouvelle personnalité. Un nouveau discours s’ancre qui invite à éviter les catégorisations, à ne pas nécessairement vouloir qu’une personne soit homme, ou femme et seulement homme ou femme, qui suggère comment peut exister une volonté de demeurer dans un espace que l’on construirait pour soi, comme l’analyse le psychiatre Serge Hefez.

Le parcours d’Hayden

Sans doute, les familles d’Elena, Lena, Lucas, Bas et Connor ont ressenti comme une déchirure le témoignage d’Hayden Cross, 20 ans. Née femme, celui qui est reconnu depuis quelques temps comme un homme par l’état civil britannique, souhaitait avant d’achever sa procédure de transition sexuelle faire congeler ses ovules, afin de recourir éventuellement à une mère porteuse le jour où il aurait rencontré une personne avec laquelle il aurait eu envie de partager sa vie. Mais face au refus des services de santé britanniques, qui ont souligné que seules les personnes souffrant d’un cancer se voyaient offrir une telle option (et sans préjuger d’éventuelles conséquences négatives pour l’enfant) Hayden a interrompu son processus de réassignation sexuelle pour mener à bien une grossesse (grâce à un don de sperme « clandestin » réalisé par le biais de Facebook). Portant son enfant depuis quatre mois, Hayden a raconté son expérience aux médias britanniques. Il a évoqué comment il souhaitait être un bon père et espérait que son enfant jouirait d’une ouverture d’esprit suffisante pour l’accepter. Son message de tolérance n’a pas séduit tout le monde. Hayden Cross a reçu autant de témoignages de soutien que de menaces de mort.

Aurélie Haroche