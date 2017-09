Il y a bien un risque accru de dystocie des épaules en cas d’obésité maternelle !

La dystocie des épaules est un événement redoutable, connu de tous les accoucheurs. Ses conséquences maternelles et fœtales peuvent être dramatiques. Sans parler des suites médico-légales…

À l'heure où l'obésité est devenue un problème de santé publique de par le monde (plus de 15 % des femmes de plus de 18 ans souffrent d'obésité), il est opportun de préciser les relations entre obésité maternelle avant la grossesse et dystocie des épaules. En effet, les résultats des analyses épidémiologiques concernant ce sujet sont contradictoires.

Des chercheurs chinois se sont donné pour objectif d'évaluer l'effet de l'obésité maternelle préexistante à la grossesse sur le risque de dystocie des épaules.

Ils ont mené une revue sur PubMed et sur les données de Web of Science de toutes les études pertinentes jusqu'au 5 août 2016 et revu la liste de référence des articles.

Un total de 20 articles impliquant 2 153 898 participantes a été inclus dans cette méta-analyse. Les auteurs ont calculé le risque relatif global (RR) avec un intervalle de confiance à 95 % (IC95).

Plus l'obésité est importante, plus le risque est grand

Chez les patientes obèses par rapport aux non obèses, le RR de dystocie des épaules est de 1,63 (IC95 : 1,33-1,99). Les résultats restent significatifs dans les études de sous-groupes selon la méthodologie : études de cohortes (RR = 1,59 ; IC95 : 1,28-1,97) ou études cas-témoin (RR = 1,92; IC95 : 1,03-3,57).

Si on analyse les sous-groupes par continent, il y a une association significative entre l'obésité et le risque de dystocie des épaules en Europe (RR = 1,51 ; IC95 : 1,18-1,92) et en Asie (RR = 2,59 ; IC95 : 1,15-5,83), ce qui n'existe pas en Amérique du Nord, mais les auteurs estiment que cela est probablement dû à un manque d'effectifs.

Les résultats des analyses de sensibilité pour les études en rapport avec le diabète gestationnel sont significatifs (RR = 1,61 ; IC95 : 1,05-2,47).

Les RR pour l'obésité de classe I (IMC entre 30 et 35), II (IMC entre 35 et 40) et III (IMC ≥ 40) par rapport aux non obèses sont respectivement de 1,29 (IC95 : 1,06-1,57), 1,94 (IC95 : 1,26-2,98) et 2,47 (IC95 : 1,56-3,93).

Cette méta-analyse suggère donc que l'obésité maternelle avant la grossesse est associée à une augmentation du risque de dystocie des épaules. Il existe également un effet-dose, le risque étant d'autant plus grand que l'obésité est importante. Voilà une raison supplémentaire pour redoubler de vigilance en cas d'accouchement chez une patiente souffrant d'obésité.

Dr Charles Vangeenderhuysen