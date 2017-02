IMAGEN : un projet européen pour détecter par l’image une vulnérabilité dépressive chez l’adolescent

IMAGEN est une étude de cohorte européenne qui a recruté 2 223 adolescents âgés de 14 ans au moins, entre 2008 et 2011. Ils ont ensuite été suivis à 16 et 18 ans, avec recueil des données de psychométrie, de neuropsychologie (par des évaluations informatisées à domicile via internet) et de neuroimagerie. A ce jour, 80 publications ont été générées par cette étude, sur des sujets très divers. Ce sont les données de neuroimagerie qui ont été rappelées ici par Marie-Laure Paillère Martinot (APHP, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, INSERM U1000). Elles montrent sur l’ensemble de la population une maturation cérébrale marquée par une réduction relative de la substance grise (plus rapide chez la fille que chez le garçon) au profit de la substance blanche. La fraction d’anisotropie, une mesure de la cohérence et de l’organisation des fibres nerveuses, augmente également avec les années, et de manière plus marquée chez le garçon.

Cependant, la question se posait de savoir si des variations de structure cérébrale au cours de la maturation adolescente pouvaient interagir avec des maladies psychiatriques (dépression, schizophrénie), voire être prédictives d’une vulnérabilité dépressive.

Après avoir évalué ces adolescents par le questionnaire DAWBA (Development and Well-Being Assessment), un questionnaire diagnostique informatisé validé comportant des questions ouvertes et fermées permettant un diagnostic psychiatrique avec un haut niveau de probabilité, les chercheurs ont étudié les relations entre troubles de l’humeur subsyndromiques et structure et fonctionnement du cerveau à 14 ans ainsi qu’avec le développement d’un épisode dépressif majeur à 16 ans.

La bipolarité subsyndromique a été définie par la présence d’un épisode marqué par une humeur anormalement « élevée », expansive ou irritable de façon persistante pendant moins de 4 jours et un ou plusieurs symptômes maniaques ou hypomaniaques. La dépression subsyndromique était définie par un épisode thymique comprenant quelques symptômes dépressifs en nombre insuffisant et de durée insuffisante pour remplir les critères de diagnostic d’épisode dépressif majeur.

Pour l’étude de la dépression, les participants ont été répartis en 3 groupes : un groupe souffrant de dépression (non présenté ici), un second ayant des symptômes de dépression subsyndromique (n = 76) et un groupe de sujets sains (n = 275)

Chaque participant devait réaliser une tâche permettant d’évaluer la réponse du cerveau à la récompense (gagner des points dans un jeu). Les résultats de l’IRM simultanée confirment une activité réduite dans le striatum ventral, impliquée dans le circuit de la récompense, chez les adolescents avec dépression subsyndromique.

La réponse dans cette région est d’autant plus faible que la perte d’intérêt de la personne dépressive est importante. De plus, «la faible activité de cette région détectée chez des adolescents sains à 14 ans est corrélée à l’apparition d’une dépression ou de symptômes de dépression à l’âge de 16 ans », explique Marie-Laure Paillère-Martinot.

Cette étude montre donc que l’altération du fonctionnement du circuit de la récompense constitue un facteur de vulnérabilité de la dépression chez les adolescents. La détection de symptômes de perte d’intérêt chez l’adolescent et leur prise en compte précoces pourraient permettre de prévoir l’apparition de la maladie ou de récidives, et donc d’intervenir précocement et de manière ciblée en amont de celles-ci.

Pour l’étude de la bipolarité, les images du cerveau de 30 adolescents ayant une bipolarité subsyndromique ont été comparées à celles de 106 adolescents témoins, également issus de la cohorte IMAGEN.

Chez les sujets à bipolarité subsyndromique, des altérations de la microstructure de la substance blanche ainsi qu’un volume réduit de substance grise ont été détectés dans certaines régions frontales et temporales. Ces résultats suggèrent un retard de développement de la myéline chez les adolescents à bipolarité subsyndromique.

Dr Dominique-Jean Bouilliez